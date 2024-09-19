Армия обороны Израиля атаковала около 30 пусковых установок в Ливане

Об ударах по объектам «Хезболлы» стало известно 19 сентября. В тот же день глава генштаба Израиля генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на севере. Днем ранее, 18 сентября, министр обороны страны Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы Израиля будут перемещены на северный фронт.