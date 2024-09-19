Армия обороны Израиля атаковала около 30 пусковых установок в Ливане
Армия обороны Израиля атаковала около 30 пусковых установок и другие объекты военной инфраструктуры на юге Ливана. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.
Истребители военно-воздушных сил нанесли удары по объектам на основе разведывательных данных. По данным ЦАХАЛ, пусковые установки предназначались для «немедленного запуска» по территории Израиля. Помимо этого, военнослужащие поразили здания шиитского движения «Хезболла» рядом со складом боеприпасов в районе Эн-Накура.
Об ударах по объектам «Хезболлы» стало известно 19 сентября. В тот же день глава генштаба Израиля генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на севере. Днем ранее, 18 сентября, министр обороны страны Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы Израиля будут перемещены на северный фронт.
В Ливане за последние два дня дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. 18 сентября произошла вторая волна взрывов. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства, ранения получили тысячи людей.
Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что Израиль перешагнул все красные линии. Произошедшее он назвал геноцидом и объявлением войны народу Ливана. По словам Насруллы, Израиль сознательно намеревался убить тысячи людей.