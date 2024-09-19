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Армия обороны Израиля атаковала около 30 пусковых установок в Ливане

Ведомости

Армия обороны Израиля атаковала около 30 пусковых установок и другие объекты военной инфраструктуры на юге Ливана. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

Истребители военно-воздушных сил нанесли удары по объектам на основе разведывательных данных. По данным ЦАХАЛ, пусковые установки предназначались для «немедленного запуска» по территории Израиля. Помимо этого, военнослужащие поразили здания шиитского движения «Хезболла» рядом со складом боеприпасов в районе Эн-Накура.

Об ударах по объектам «Хезболлы» стало известно 19 сентября. В тот же день глава генштаба Израиля генерал-майор Герци Халеви утвердил план по обороне на севере. Днем ранее, 18 сентября, министр обороны страны Йоав Галлант заявил о начале «новой фазы» войны – силы и ресурсы Израиля будут перемещены на северный фронт.

В Ливане за последние два дня дважды массово взрывались беспроводные средства связи и другая электроника. Первая серия взрывов произошла 17 сентября – по всей стране сдетонировали пейджеры. 18 сентября произошла вторая волна взрывов. В разных районах Ливана сдетонировали рации и другие электронные устройства, ранения получили тысячи людей.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла заявил, что Израиль перешагнул все красные линии. Произошедшее он назвал геноцидом и объявлением войны народу Ливана. По словам Насруллы, Израиль сознательно намеревался убить тысячи людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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