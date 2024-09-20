Трамп предупредил евреев о последствиях его возможного поражения на выборах

Традиционно евреи США в подавляющем большинстве голосуют за демократов на выборах и президента, и конгресса. По информации AJC, из 27 президентских выборов с 1916 г. кандидат республиканцев получил относительное большинство голосов – 43% – только один раз в 1920 г., им был избравшийся тогда 29-м президентом США Уоррен Гардинг (1921–1923 гг.). После этого ни один республиканец не набирал такого же уровня поддержки среди еврейских избирателей.