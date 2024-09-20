Трамп предупредил евреев о последствиях его возможного поражения на выборах
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Вашингтоне предупредил, что его возможное поражение на президентских выборах сильно навредит еврейскому народу. Об этом сообщила The New York Times.
Так Трамп прокомментировал результаты опроса, в котором готовность отдать голос за экс-президента США выразили 40% опрошенных.
«При всем том, что я сделал для Израиля, я получил только 24% голосов от евреев», – отметил Трамп.
Он добавил, что верит в уничтожение Израиля в случае своего проигрыша на выборах. Кандидат в президенты США подчеркнул, что должен получить 100% голосов от американских евреев, и обвинил избирателей в том, что они «голосуют за врага».
По данным Американского еврейского комитета (AJC), в 2016 г. Трамп получил 24% голосов евреев, в 2020 г. – 30%. При этом газета Haaretz сообщила, что в июне 2024 г. 67% американцев еврейского происхождения готовы были отдать голос за президента США Джо Байдена и только 26% – за Трампа. Общенационального опроса на эту тему с учетом кандидатуры вице-президента США, кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис пока не проводилось.
Традиционно евреи США в подавляющем большинстве голосуют за демократов на выборах и президента, и конгресса. По информации AJC, из 27 президентских выборов с 1916 г. кандидат республиканцев получил относительное большинство голосов – 43% – только один раз в 1920 г., им был избравшийся тогда 29-м президентом США Уоррен Гардинг (1921–1923 гг.). После этого ни один республиканец не набирал такого же уровня поддержки среди еврейских избирателей.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов Демпартии. Ее главным соперником на выборах станет Трамп.