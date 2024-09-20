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Трамп предупредил евреев о последствиях его возможного поражения на выборах

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп на предвыборном мероприятии в Вашингтоне предупредил, что его возможное поражение на президентских выборах сильно навредит еврейскому народу. Об этом сообщила The New York Times.

Так Трамп прокомментировал результаты опроса, в котором готовность отдать голос за экс-президента США выразили 40% опрошенных.

«При всем том, что я сделал для Израиля, я получил только 24% голосов от евреев», – отметил Трамп.

Он добавил, что верит в уничтожение Израиля в случае своего проигрыша на выборах. Кандидат в президенты США подчеркнул, что должен получить 100% голосов от американских евреев, и обвинил избирателей в том, что они «голосуют за врага».

По данным Американского еврейского комитета (AJC), в 2016 г. Трамп получил 24% голосов евреев, в 2020 г. – 30%. При этом газета Haaretz сообщила, что в июне 2024 г. 67% американцев еврейского происхождения готовы были отдать голос за президента США Джо Байдена и только 26% – за Трампа. Общенационального опроса на эту тему с учетом кандидатуры вице-президента США, кандидата на пост главы государства от демократов Камалы Харрис пока не проводилось.

Традиционно евреи США в подавляющем большинстве голосуют за демократов на выборах и президента, и конгресса. По информации AJC, из 27 президентских выборов с 1916 г. кандидат республиканцев получил относительное большинство голосов – 43% – только один раз в 1920 г., им был избравшийся тогда 29-м президентом США Уоррен Гардинг (1921–1923 гг.). После этого ни один республиканец не набирал такого же уровня поддержки среди еврейских избирателей.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов Демпартии. Ее главным соперником на выборах станет Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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