МИД предлагает разрешить принимать наградное оружие от иностранных коллег
МИД России предлагает разрешить дипломатам принимать наградное оружие от иностранных коллег и утвердить соответствующий порядок. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Проектом предусмотрен порядок выдачи разрешения на принятие наградного оружия от глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств или отказа в разрешении на его принятие сотрудниками дипломатической службы МИДа.
Согласно ст. 20.1 закона «Об оружии», наградное оружие – гражданское, боевое короткоствольное ручное стрелковое и холодное оружие, полученное гражданами РФ в качестве награды на основании указа президента, постановления правительства, а также на основании приказов руководителей государственных военизированных организаций России.
Иностранные граждане также могут получать наградное оружие по указу президента или постановлению правительства, а также на основании приказов руководителей государственных военизированных организаций.
Законодательством запрещается продажа, дарение и наследование боевого короткоствольного ручного стрелкового наградного оружия.