Российский дипломат резко осудил эти действия, назвав их актами государственного вандализма. Он также указал на контраст между отношением к памятникам советским воинам и к монументам, возведённым в честь нацистских коллаборационистов. В частности, Салимуллин отметил, что в городе Йыхви в июле этого года был открыт новый мемориал в честь эстонских легионеров, служивших в дивизии «Ваффен-СС».