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В посольстве РФ в Эстонии назвали вандализмом эксгумацию могил советских солдат

Ведомости

Эксгумация могил советских солдат в Эстонии является актом вандализма и попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны, заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин в беседе с РИА «Новости».

Он выразил сожаление по поводу действий эстонских властей, стремящихся уничтожить монументы в честь бойцов Красной армии.

Салимуллин подчеркнул, что в последние годы участились случаи эксгумации останков советских солдат, похороненных в Эстонии. Он отметил, что в мае этого года власти Эстонии проводили работы на Таллинском военном кладбище, где останки 38 советских солдат были извлечены, а памятные плиты демонтированы. По его словам, аналогичные действия начались недавно в парке Ильматсалу в Тарту.

Российский дипломат резко осудил эти действия, назвав их актами государственного вандализма. Он также указал на контраст между отношением к памятникам советским воинам и к монументам, возведённым в честь нацистских коллаборационистов. В частности, Салимуллин отметил, что в городе Йыхви в июле этого года был открыт новый мемориал в честь эстонских легионеров, служивших в дивизии «Ваффен-СС».

20 сентября на сайте посольства сообщалось, что в МИД Эстонии была направлена нота протеста в связи с эксгумацией останков советстких солдат в деревне Тсоору Выруского уезда. В посольстве подчеркнули, что процедура возможна только в исключительных случаях.

«Неравный бой с теми, кто уже не может ответить, вряд ли соответствует образу цивилизованного государства, придерживающегося норм международного права», – говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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