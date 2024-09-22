В посольстве РФ в Эстонии назвали вандализмом эксгумацию могил советских солдат
Эксгумация могил советских солдат в Эстонии является актом вандализма и попыткой пересмотра итогов Второй мировой войны, заявил временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин в беседе с РИА «Новости».
Он выразил сожаление по поводу действий эстонских властей, стремящихся уничтожить монументы в честь бойцов Красной армии.
Салимуллин подчеркнул, что в последние годы участились случаи эксгумации останков советских солдат, похороненных в Эстонии. Он отметил, что в мае этого года власти Эстонии проводили работы на Таллинском военном кладбище, где останки 38 советских солдат были извлечены, а памятные плиты демонтированы. По его словам, аналогичные действия начались недавно в парке Ильматсалу в Тарту.
Российский дипломат резко осудил эти действия, назвав их актами государственного вандализма. Он также указал на контраст между отношением к памятникам советским воинам и к монументам, возведённым в честь нацистских коллаборационистов. В частности, Салимуллин отметил, что в городе Йыхви в июле этого года был открыт новый мемориал в честь эстонских легионеров, служивших в дивизии «Ваффен-СС».
20 сентября на сайте посольства сообщалось, что в МИД Эстонии была направлена нота протеста в связи с эксгумацией останков советстких солдат в деревне Тсоору Выруского уезда. В посольстве подчеркнули, что процедура возможна только в исключительных случаях.
«Неравный бой с теми, кто уже не может ответить, вряд ли соответствует образу цивилизованного государства, придерживающегося норм международного права», – говорится в сообщении.