Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС
Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела в ходе встречи с послом России в стране Игорем Мартыновым уведомил его о желании вступить в БРИКС для борьбы с доминированием доллара и евро. Об этом сообщило правительство Буркина-Фасо на странице в Facebook
«Он также высказался за вступление Буркина-Фасо в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), чтобы "противостоять господству доллара и евро" и "достичь более справедливые торговые отношения на международной арене"», – сказано в сообщении.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в объединении председательствует Россия.
12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 государства. Российский лидер назвал программу председательства России в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил глава государства.