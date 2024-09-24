Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС

Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела в ходе встречи с послом России в стране Игорем Мартыновым уведомил его о желании вступить в БРИКС для борьбы с доминированием доллара и евро. Об этом сообщило правительство Буркина-Фасо на странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .