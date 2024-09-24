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Премьер Буркина-Фасо заявил о желании страны вступить в БРИКС

Ведомости

Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела в ходе встречи с послом России в стране Игорем Мартыновым уведомил его о желании вступить в БРИКС для борьбы с доминированием доллара и евро. Об этом сообщило правительство Буркина-Фасо на странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Он также высказался за вступление Буркина-Фасо в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), чтобы "противостоять господству доллара и евро" и "достичь более справедливые торговые отношения на международной арене"», – сказано в сообщении.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году в объединении председательствует Россия.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что о желании подключиться к работе БРИКС заявили 34 государства. Российский лидер назвал программу председательства России в БРИКС «весьма содержательной и разнообразной». Она включает в себя свыше 200 мероприятий, нацеленных на продвижение партнерства по всем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи, заметил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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