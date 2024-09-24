Байден в своем последнем выступлении в ООН призвал поддерживать Украину

Это стало последним выступлением Байдена в ООН в должности президента США. 5 ноября в США состоятся выборы главы государства, с которых Байден снял свою кандидатуру. Сейчас за пост президента борются вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис и экс-президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп.