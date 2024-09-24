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Байден в своем последнем выступлении в ООН призвал поддерживать Украину

Ведомости

Джо Байден в последнем обращении с трибуны 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в должности президента США призвал мировое сообщество поддерживать Украину. Это следует из трансляции выступления.

«Мы должны сохранить свою поддержку Украины, чтобы сохранить свободу этой страны. Мы не можем закрыть глаза на агрессию, поскольку это приведет к уничтожению нации», – сказал он.

Байден заявил, что мир «не может уставать и отворачиваться от этого, мы не можем ослабить поддержку Украины, чтобы Украина добилась прочного мира в соответствии с Уставом ООН».

Это стало последним выступлением Байдена в ООН в должности президента США. 5 ноября в США состоятся выборы главы государства, с которых Байден снял свою кандидатуру. Сейчас за пост президента борются вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис и экс-президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января 2021 г. Он стал 46-м президентом США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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