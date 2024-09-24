Байден в своем последнем выступлении в ООН призвал поддерживать Украину
Джо Байден в последнем обращении с трибуны 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в должности президента США призвал мировое сообщество поддерживать Украину. Это следует из трансляции выступления.
«Мы должны сохранить свою поддержку Украины, чтобы сохранить свободу этой страны. Мы не можем закрыть глаза на агрессию, поскольку это приведет к уничтожению нации», – сказал он.
Байден заявил, что мир «не может уставать и отворачиваться от этого, мы не можем ослабить поддержку Украины, чтобы Украина добилась прочного мира в соответствии с Уставом ООН».
Это стало последним выступлением Байдена в ООН в должности президента США. 5 ноября в США состоятся выборы главы государства, с которых Байден снял свою кандидатуру. Сейчас за пост президента борются вице-президент, кандидат от демократов Камала Харрис и экс-президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп.
Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января 2021 г. Он стал 46-м президентом США.