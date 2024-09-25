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Путин встретился с председателем парламента Турции

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Судя по опубликованным кадрам, на встрече также присутствовала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Путин напомнил, что недавно встречался со своим турецким коллегой в Астане и в октябре намерен увидеться с ним еще раз – на саммите БРИКС с ним запланирована отдельная встреча. Глава государства отметил, что отношения между Турцией и Россией развиваются весьма успешно практически по всем направлениям – и в экономике, и в социальной сфере, по линии министерств иностранных дел.

«В общем и целом, мы соседи, добрые соседи, работаем на благо наших народов, наших стран, и в целом у нас все получается», – пояснил Путин.

Кремль также анонсировал на 26 сентября переговоры Путина с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в Москве с рабочим визитом. Стороны планировали обсудить развитие связей между двумя странами в различных областях, а также актуальую международную и региональную повестку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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