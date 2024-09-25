Путин встретился с председателем парламента Турции

Путин напомнил, что недавно встречался со своим турецким коллегой в Астане и в октябре намерен увидеться с ним еще раз – на саммите БРИКС с ним запланирована отдельная встреча. Глава государства отметил, что отношения между Турцией и Россией развиваются весьма успешно практически по всем направлениям – и в экономике, и в социальной сфере, по линии министерств иностранных дел.