Путин встретился с председателем парламента Турции
Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Судя по опубликованным кадрам, на встрече также присутствовала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Путин напомнил, что недавно встречался со своим турецким коллегой в Астане и в октябре намерен увидеться с ним еще раз – на саммите БРИКС с ним запланирована отдельная встреча. Глава государства отметил, что отношения между Турцией и Россией развиваются весьма успешно практически по всем направлениям – и в экономике, и в социальной сфере, по линии министерств иностранных дел.
«В общем и целом, мы соседи, добрые соседи, работаем на благо наших народов, наших стран, и в целом у нас все получается», – пояснил Путин.
Кремль также анонсировал на 26 сентября переговоры Путина с президентом Республики Экваториальная Гвинея Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, находящимся в Москве с рабочим визитом. Стороны планировали обсудить развитие связей между двумя странами в различных областях, а также актуальую международную и региональную повестку.