Зеленский: на Украине уничтожены все тепловые электростанции

С 31 августа по 6 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам Украины. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, предприятия ВПК, склады с вооружением, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщали в Минобороны РФ.