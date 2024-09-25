Зеленский: на Украине уничтожены все тепловые электростанции
Зеленский также рассказал о полном уничтожении теплораспределительной и теплогенерационной инфраструктуры Украины.
«Потенциально миллионы, миллионы людей, миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой», – подчеркнул он.
С 31 августа по 6 сентября Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам Украины. В результате были поражены критически важные объекты энергетики, предприятия ВПК, склады с вооружением, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, сообщали в Минобороны РФ.
В российской оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что ВС России наносят удары только по военным, энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Президент РФ Владимир Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.