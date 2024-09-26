Лидер Палестины призвал остановить поставки оружия Израилю
Международное сообщество должно ввести санкции против Израиля и прекратить поставлять ему оружие, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас во время выступления на Генассамблее ООН.
«Прекратите эти преступления, прекратите их прямо сейчас. Прекратите убивать женщин и детей, прекратите геноцид. Прекратите отправлять оружие Израилю. Весь мир несет ответственность за то, что происходит с нашим народом в Газе и на Западном берегу», – сказал он. По словам Аббаса, международное сообщество должно ввести ограничения против Израиля немедленно.
Во время выступления Аббас представил предложения, которые, по его мнению, нужно реализовать на палестинских территориях до завершения конфликта. Среди них – прекращение огня в секторе Газа и военной агрессии. Лидер Палестины также отметил необходимость налаживания оперативных поставок гумпомощи в Газу.
Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 40 000 человек.