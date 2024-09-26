Лидер Палестины призвал остановить поставки оружия Израилю

«Прекратите эти преступления, прекратите их прямо сейчас. Прекратите убивать женщин и детей, прекратите геноцид. Прекратите отправлять оружие Израилю. Весь мир несет ответственность за то, что происходит с нашим народом в Газе и на Западном берегу», – сказал он. По словам Аббаса, международное сообщество должно ввести ограничения против Израиля немедленно.