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Лидер Палестины призвал остановить поставки оружия Израилю

Ведомости

Международное сообщество должно ввести санкции против Израиля и прекратить поставлять ему оружие, заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас во время выступления на Генассамблее ООН.

«Прекратите эти преступления, прекратите их прямо сейчас. Прекратите убивать женщин и детей, прекратите геноцид. Прекратите отправлять оружие Израилю. Весь мир несет ответственность за то, что происходит с нашим народом в Газе и на Западном берегу», – сказал он. По словам Аббаса, международное сообщество должно ввести ограничения против Израиля немедленно.

Во время выступления Аббас представил предложения, которые, по его мнению, нужно реализовать на палестинских территориях до завершения конфликта. Среди них – прекращение огня в секторе Газа и военной агрессии. Лидер Палестины также отметил необходимость налаживания оперативных поставок гумпомощи в Газу.

Бои в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения радикальной группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава анклава, число погибших за время ведения боевых действий превысило 40 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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