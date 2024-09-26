Вице-спикер парламента Узбекистана призвал Россию не вмешиваться в дела страны

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя эту ситуацию, заявила, что в дружеских отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств не может быть места для неприязни, тем более на почве языка. Она отметила, что содержание видеоролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку.