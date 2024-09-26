Вице-спикер парламента Узбекистана призвал Россию не вмешиваться в дела страны
Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадыров призвал российское внешнеполитическое ведомство не вмешиваться во внутренние дела государства. Так он прокомментировал ситуацию с избиением школьника.
В своем Telegram-канале Алишер Кадыров написал, что МИД России пытается «поднять шум на пустом месте». Он призвал РФ заниматься собственными внутренними вопросами.
25 сентября СМИ сообщили об избиении школьника учительницей русского языка за просьбу вести урок на русском. Родители ребенка потребовали извинений педагога, но вместо этого учитель, по сообщениям, сказала, что «Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя эту ситуацию, заявила, что в дружеских отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств не может быть места для неприязни, тем более на почве языка. Она отметила, что содержание видеоролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку.