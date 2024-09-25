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Россия запросила разъяснения у Узбекистана после избиения русскоязычного ребенка

Ведомости

Россия призвала Узбекистан дать оценку жестокому обращению с русскоязычным ребенком, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 

«Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны. В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве», – говорится в комментарии.

Захарова отметила, что содержание видеоролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку.

«К узбекистанской стороне обращена настоятельная просьба дать материалу в СМИ правовую оценку и в случае обоснованности – принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком», – добавила она.

25 сентября СМИ сообщили об избиении школьника учительницей русского языка за просьбу вести урок на русском. Родители ребенка потребовали извинений педагога, но вместо этого учитель, по сообщениям, заявила, что «Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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