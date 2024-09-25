Россия запросила разъяснения у Узбекистана после избиения русскоязычного ребенка
Россия призвала Узбекистан дать оценку жестокому обращению с русскоязычным ребенком, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны. В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве», – говорится в комментарии.
Захарова отметила, что содержание видеоролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку.
«К узбекистанской стороне обращена настоятельная просьба дать материалу в СМИ правовую оценку и в случае обоснованности – принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком», – добавила она.
25 сентября СМИ сообщили об избиении школьника учительницей русского языка за просьбу вести урок на русском. Родители ребенка потребовали извинений педагога, но вместо этого учитель, по сообщениям, заявила, что «Узбекистан – страна для узбеков, а остальные пусть уезжают».