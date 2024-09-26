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Харрис: некоторые в США хотят капитуляции Украины

Ведомости

Некоторые политические силы в США хотят капитуляции Украины, заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на выступлении перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Bloomberg интерпретирует эти слова как относящиеся к ее оппоненту – кандидату-республиканцу Дональду Трампу.

Харрис, хотя и не назвала Трампа по имени, сказала, что эти «предложения совпадают с предложениями» президента России Владимира Путина.

«В моей стране есть люди, которые вместо этого вынудили бы Украину отказаться от значительной части своей суверенной территории, которые требуют, чтобы Украина приняла нейтралитет, и потребовали бы, чтобы Украина отказалась от отношений в области безопасности с другими странами. Давайте внесем ясность, это не предложения о мире. Это предложения о капитуляции», – сказал Харрис.

Комментарии Харрис прозвучали после того, как Трамп усилил свою критику Зеленского и заявил, что если он вернется в Белый дом, то заставит украинского лидера сесть за стол переговоров с Путиным.

В первый день своего визита в США Зеленский посетил военный завод в Скрэнтоне – родном городе действующего президента США Джо Байдена. После этого стало известно, что Трамп не будет проводить встречу с украинским лидером.

23 сентября Трамп провел митинг в Пенсильвании, где назвал президента Украины «величайшим в мире торговцем» за то, что он сумел убедить США отправить помощь Украине. Трамп также заявил собравшимся в Пенсильвании, что Зеленский хочет, чтобы демократы победили в ноябре: «Он так сильно хочет, чтобы они выиграли эти выборы». На митинге в Джорджии Трамп использовал аналогичную линию в отношении Зеленского. «Каждый раз, когда он приезжает в Соединенные Штаты, он уезжает со $100 млрд», – сказал он, добавив, что конфликт затянется, если он не станет президентом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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