Харрис: некоторые в США хотят капитуляции Украины

23 сентября Трамп провел митинг в Пенсильвании, где назвал президента Украины «величайшим в мире торговцем» за то, что он сумел убедить США отправить помощь Украине. Трамп также заявил собравшимся в Пенсильвании, что Зеленский хочет, чтобы демократы победили в ноябре: «Он так сильно хочет, чтобы они выиграли эти выборы». На митинге в Джорджии Трамп использовал аналогичную линию в отношении Зеленского. «Каждый раз, когда он приезжает в Соединенные Штаты, он уезжает со $100 млрд», – сказал он, добавив, что конфликт затянется, если он не станет президентом.