Харрис: некоторые в США хотят капитуляции Украины
Некоторые политические силы в США хотят капитуляции Украины, заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис на выступлении перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским. Bloomberg интерпретирует эти слова как относящиеся к ее оппоненту – кандидату-республиканцу Дональду Трампу.
Харрис, хотя и не назвала Трампа по имени, сказала, что эти «предложения совпадают с предложениями» президента России Владимира Путина.
«В моей стране есть люди, которые вместо этого вынудили бы Украину отказаться от значительной части своей суверенной территории, которые требуют, чтобы Украина приняла нейтралитет, и потребовали бы, чтобы Украина отказалась от отношений в области безопасности с другими странами. Давайте внесем ясность, это не предложения о мире. Это предложения о капитуляции», – сказал Харрис.
Комментарии Харрис прозвучали после того, как Трамп усилил свою критику Зеленского и заявил, что если он вернется в Белый дом, то заставит украинского лидера сесть за стол переговоров с Путиным.
В первый день своего визита в США Зеленский посетил военный завод в Скрэнтоне – родном городе действующего президента США Джо Байдена. После этого стало известно, что Трамп не будет проводить встречу с украинским лидером.
23 сентября Трамп провел митинг в Пенсильвании, где назвал президента Украины «величайшим в мире торговцем» за то, что он сумел убедить США отправить помощь Украине. Трамп также заявил собравшимся в Пенсильвании, что Зеленский хочет, чтобы демократы победили в ноябре: «Он так сильно хочет, чтобы они выиграли эти выборы». На митинге в Джорджии Трамп использовал аналогичную линию в отношении Зеленского. «Каждый раз, когда он приезжает в Соединенные Штаты, он уезжает со $100 млрд», – сказал он, добавив, что конфликт затянется, если он не станет президентом.