Путин обсудил с постоянным членами Совбеза развитие авиационного комплекса

Кроме того, на встрече были министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Других подробностей в Кремле не привели.