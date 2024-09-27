Путин обсудил с постоянным членами Совбеза развитие авиационного комплекса
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщили в Кремле.
«Тема нашей сегодняшней встречи, обсуждения – один из аспектов авиационного комплекса», – сообщил глава государства в начале совещания.
В совещании приняли участие председатель кабмина Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента Антон Вайно.
Кроме того, на встрече были министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Других подробностей в Кремле не привели.