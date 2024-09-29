Правительство одобрило проект бюджета на предстоящие три года

Правительство одобрило проект бюджета на предстоящие три годаМишустин предупреждал, что его исполнение ожидается с дефицитом
Правительство РФ одобрило проект федерального бюджета на предстоящие три года, сообщается на сайте кабмина.
«Одобрить проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" и внести его в Государственную думу в установленном порядке», – говорится в решении правительства, которое было принято на заседании 24 сентября.
Премьер-министр Михаил Мишустин 24 сентября на заседании кабинета министров сообщил о завершении работы над проектом бюджета на будущие три года. Председатель правительства предложил обсудить параметры бюджетов внебюджетных госфондов, за счет которых «будут выполнены все социальные обязательства перед гражданами». Премьер сообщил, что власти намерены обеспечить финансированием оказание медпомощи, увеличить расходы Фонда пенсионного страхования. Помимо этого запланированы и расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам. В проекте бюджета на три года также предусмотрены ресурсы для реализации новых национальных проектов.
Министр финансов Антон Силуанов в числе приоритетов бюджета называл социальную поддержку граждан, финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность, а также обеспечение нужд спецоперации и технологического лидерства.
Рост доходов в следующем году прогнозируется на уровне 40,29 трлн руб, что на 12% больше прогнозов на этот год. Доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет почти до 73%. Расходы в 2025 г. могут повыситься до 41,46 трлн руб. По словам Мишустина, проект предполагает оптимальное соотношение доходов и расходов.
Премьер добавил, что исполнение федерального бюджета в 2025-2027 гг. ожидается с дефицитом, в 2025 г. – на уровне 0,5% ВВП. Согласно статистике Минэкономразвития, ВВП страны за семь месяцев 2024 г. вырос на 4,4% – более чем в два раза выше аналогичного периода 2023 г. По данным кабмина, основными драйверами стали отрасли реального сектора, прежде всего обрабатывающая промышленность.