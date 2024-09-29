Правительство одобрило проект бюджета на предстоящие три года

Премьер-министр Михаил Мишустин 24 сентября на заседании кабинета министров сообщил о завершении работы над проектом бюджета на будущие три года. Председатель правительства предложил обсудить параметры бюджетов внебюджетных госфондов, за счет которых «будут выполнены все социальные обязательства перед гражданами». Премьер сообщил, что власти намерены обеспечить финансированием оказание медпомощи, увеличить расходы Фонда пенсионного страхования. Помимо этого запланированы и расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам. В проекте бюджета на три года также предусмотрены ресурсы для реализации новых национальных проектов.