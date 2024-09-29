Reuters: тело лидера «Хезболлы» извлекли с места удара по штабу в Бейруте
Тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы извлекли с места удара израильских ВВС по штаб-квартире группировки в Бейруте, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Тело Насраллы находится «в целости и сохранности», заявили собеседники агентства. По их данным, у погибшего не обнаружили ран, причиной смерти могла стать травма от взрывной волны.
Насралла был убит в результате удара израильских ВВС по подземному штабу в Бейруте 27 сентября. Информацию об этом в Израиле подтвердили на следующий день. Сообщалось также о гибели командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Караки. 29 сентября в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что в результате этой операции были ликвидированы более 20 членов группировки разных рангов.
Ynet писал, что ВВС Израиля сбросили на бункер в столице Ливана, где находился Насралла, более 80 бомб весом по тонне каждая, а операцию возглавила 69-я эскадрилья на самолетах F-15I.
На фоне убийства лидера движения руководство «Хезболлы» пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также призвал мусульман объединиться вокруг народа Ливана и «Хезболлы».