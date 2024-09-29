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Reuters: тело лидера «Хезболлы» извлекли с места удара по штабу в Бейруте

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Тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы извлекли с места удара израильских ВВС по штаб-квартире группировки в Бейруте, сообщает Reuters со ссылкой на источники. 

Тело Насраллы находится «в целости и сохранности», заявили собеседники агентства. По их данным, у погибшего не обнаружили ран, причиной смерти могла стать травма от взрывной волны.

Насралла был убит в результате удара израильских ВВС по подземному штабу в Бейруте 27 сентября. Информацию об этом в Израиле подтвердили на следующий день. Сообщалось также о гибели командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Караки. 29 сентября в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что в результате этой операции были ликвидированы более 20 членов группировки разных рангов. 

Ynet писал, что ВВС Израиля сбросили на бункер в столице Ливана, где находился Насралла, более 80 бомб весом по тонне каждая, а операцию возглавила 69-я эскадрилья на самолетах F-15I.

На фоне убийства лидера движения руководство «Хезболлы» пообещало противостоять Израилю и поддерживать сектор Газа и Палестину, а также защищать Ливан и народ страны. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи также призвал мусульман объединиться вокруг народа Ливана и «Хезболлы».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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