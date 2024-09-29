Reuters: тело лидера «Хезболлы» извлекли с места удара по штабу в Бейруте

Насралла был убит в результате удара израильских ВВС по подземному штабу в Бейруте 27 сентября. Информацию об этом в Израиле подтвердили на следующий день. Сообщалось также о гибели командующего южным фронтом «Хезболлы» Али Караки. 29 сентября в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уточнили, что в результате этой операции были ликвидированы более 20 членов группировки разных рангов.