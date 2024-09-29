Украинские власти эвакуировали более 35 000 человек из Сумской области

Бои в Курской области продолжаются 55-й день. Потери ВСУ с начала вторжения в регионе превысили 18 500 человек, заявили в Минобороны РФ. Российские силы также наносят удары по объектам в Сумской области. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, в соседних Белгородской и Брянской областях также ввели режим КТО.