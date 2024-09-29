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Украинские власти эвакуировали более 35 000 человек из Сумской области

Ведомости

Из Сумской области эвакуировали более 35 000 человек, сообщил глава военной администрации региона Владимир Артюх в эфире украинского телеканала «Рада». Регион граничит с российской Курской областью, где почти два месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ.

«Всего на сегодняшний день эвакуированы более 35 000 человек, из них более 6000 – дети», – сказал он (цитата по ТАСС).

Артюх сообщил, что власти могут увеличить зоны принудительной эвакуации. Количество населенных пунктов, попадающих под эту зону, будет увеличено на следующей неделе. Он отметил, что отдельной проблемой является эвакуация из Глуховского района, откуда вывезены более 10 000 человек.

Бои в Курской области продолжаются 55-й день. Потери ВСУ с начала вторжения в регионе превысили 18 500 человек, заявили в Минобороны РФ. Российские силы также наносят удары по объектам в Сумской области. В регионе действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера, в соседних Белгородской и Брянской областях также ввели режим КТО.

Люди продолжают покидать районы Курской области, следует из сообщений местных чиновников. Глава Кореневского района Марина Дегтярева сообщила в своем Telegram-канале, что из села Обуховка выехали еще восемь человек. Вечером 27 сентября глава района рассказала об эвакуации 12 жителей этого же населенного пункта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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