Израильская армия объявила о завершении серии авиаударов по Ливану

Атака на главу группировки произошла после объявления Израилем 23 сентября операции под названием «Стрелы севера», целью которой израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы». До этого, 17 и 18 сентября, в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи, предположительно принадлежавшие членам «Хезболлы». В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.