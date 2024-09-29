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Израильская армия объявила о завершении серии авиаударов по Ливану

Ведомости

Серия авиаударов по Ливану завершена, объявил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В рамках атаки десятки боевых самолетов под руководством разведывательного отдела, северного командования и ВВС нанесли удары по около 120 военным объектам террористической организации "Хезболла" в районах южного и центрального Ливана», – говорится в сообщении.

Среди атакованный объектов – штаб-квартиры различных подразделений организации, военные здания и «многие объекты инфраструктуры, из которых террористы "Хезболлы" планировали и осуществляли террористические заговоры против государства Израиль».

28 сентября ЦАХАЛ сообщила о гибели лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в результате авиаудара по штаб-квартире ливанской группировки в Бейруте. По ее данным, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. Позже «Хезболла» подтвердила информацию о гибели лидера движения. 

Атака на главу группировки произошла после объявления Израилем 23 сентября операции под названием «Стрелы севера», целью которой израильские силы назвали инфраструктуру «Хезболлы». До этого, 17 и 18 сентября, в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи, предположительно принадлежавшие членам «Хезболлы». В общей сложности погибли не менее 37 человек, еще несколько тысяч граждан были ранены. Ливанская группировка «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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