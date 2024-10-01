Хуситы заявили об атаках по военным объектам Израиля
Йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удары по военным объектам Израиля в Тель-Авиве и Эйлате, утверждает военный представитель хуситов Яхья Сариа. Заявление опубликовано в его Telegram-канале.
«Военно-воздушные силы Йемена нанесли удар по военной цели в районе Яффо с помощью беспилотника "Яффо", а также по военным целям в районе Умм ар-Рашраш в Эйлате с помощью четырех беспилотников «Саммад-4», – говорится в сообщении. По информации движения, дроны достигли своих целей.
Хуситы атакуют Израиль, выступая за прекращение агрессии против Ливана и сектора Газа. 23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию в Ливане под названием «Стрелы севера». Ее целью израильские военные назвали инфраструктуру ливанской группировки «Хезболла», созданную за последние 20 лет.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала проведение ограниченных наземных рейдов на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерию поддерживают сухопутные войска, которые наносят точные удары по военным объектам в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».