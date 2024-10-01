Россия и Республика Конго подписали соглашение о строительстве нефтепровода
Россия и Республика Конго подписали соглашение о строительстве нефтепровода Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны в Москве.
Источник в диппредставительстве сообщил агентству, что подписание соглашения состоялось. По его словам, церемония прошла по итогам 7-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.
До этого, 14 сентября, председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился одобрить проект соглашения о сотрудничестве в сфере строительства нефтепровода. Согласно документу, за реализацию проекта отвечают ООО «Закнефтегазстрой-Прометей» с российской стороны и Национальная нефтяная компания Конго, которая выступает в качестве заказчика.
Предполагается, что в течение одного месяца с даты подписания соглашения стороны создадут совместное предприятие. Доля участия РФ в нем установлена на уровне 90%, а конголезской стороны – 10%. Совместное предприятие заключит контракт, содержащий условия по проектированию, поставкам и строительству трубопровода с уполномоченной организацией РФ. Компетентные органы конголезской стороны в течение трех месяцев с даты вступления соглашения в силу заключат концессионное соглашение с совместным предприятием на строительство и эксплуатацию трубопровода сроком не менее 25 лет, с гарантированным тарифом на перекачку нефтепродуктов.