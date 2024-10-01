Россия и Республика Конго подписали соглашение о строительстве нефтепровода

Предполагается, что в течение одного месяца с даты подписания соглашения стороны создадут совместное предприятие. Доля участия РФ в нем установлена на уровне 90%, а конголезской стороны – 10%. Совместное предприятие заключит контракт, содержащий условия по проектированию, поставкам и строительству трубопровода с уполномоченной организацией РФ. Компетентные органы конголезской стороны в течение трех месяцев с даты вступления соглашения в силу заключат концессионное соглашение с совместным предприятием на строительство и эксплуатацию трубопровода сроком не менее 25 лет, с гарантированным тарифом на перекачку нефтепродуктов.