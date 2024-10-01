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Россия и Республика Конго подписали соглашение о строительстве нефтепровода

Ведомости

Россия и Республика Конго подписали соглашение о строительстве нефтепровода Пуэнт-Нуар – Лутете – Малуко-Трешо, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство страны в Москве.

Источник в диппредставительстве сообщил агентству, что подписание соглашения состоялось. По его словам, церемония прошла по итогам 7-го заседания Межправительственной российско-конголезской смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому сотрудничеству и торговле.

До этого, 14 сентября, председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился одобрить проект соглашения о сотрудничестве в сфере строительства нефтепровода. Согласно документу, за реализацию проекта отвечают ООО «Закнефтегазстрой-Прометей» с российской стороны и Национальная нефтяная компания Конго, которая выступает в качестве заказчика.

Предполагается, что в течение одного месяца с даты подписания соглашения стороны создадут совместное предприятие. Доля участия РФ в нем установлена на уровне 90%, а конголезской стороны – 10%. Совместное предприятие заключит контракт, содержащий условия по проектированию, поставкам и строительству трубопровода с уполномоченной организацией РФ. Компетентные органы конголезской стороны в течение трех месяцев с даты вступления соглашения в силу заключат концессионное соглашение с совместным предприятием на строительство и эксплуатацию трубопровода сроком не менее 25 лет, с гарантированным тарифом на перекачку нефтепродуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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