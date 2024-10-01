В Грузии включили первые организации в реестр иноагентов
Первыми организациями, включенными в реестр иноагентов Грузии, стали молодежная организация украинцев и еврейский фонд. Это следует соответствующего перечня.
Реестр пополнили: «Молодежная организация украинцев в Грузии – Свитанок», «Еврейский культурно-просветительский фонд», «Кутаисский дом молодежи», «Союз фермеров и работников сельского хозяйства», «Христианский союз» и др.
Согласно информации на сайте, большинство неправительственных организаций (НПО) были включены в перечень в августе.
14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон.
Зурабишвили подала иск в Конституционный суд против закона об иноагентах. Глава Грузии считает, что он «антинационален и не соответствует конституции». В иске предлагается приостановить действие нормы на начальном этапе.
Грузинская оппозиция называет закон «российским». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что первыми закон об иностранных агентах утвердили в США (Foreign Agents Registration Act, FARA, 1938 г.).