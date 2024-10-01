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В Грузии включили первые организации в реестр иноагентов

Ведомости

Первыми организациями, включенными в реестр иноагентов Грузии, стали молодежная организация украинцев и еврейский фонд. Это следует соответствующего перечня.

Реестр пополнили: «Молодежная организация украинцев в Грузии – Свитанок», «Еврейский культурно-просветительский фонд», «Кутаисский дом молодежи», «Союз фермеров и работников сельского хозяйства», «Христианский союз» и др.

Согласно информации на сайте, большинство неправительственных организаций (НПО) были включены в перечень в августе.

14 мая парламент Грузии принял закон об иноагентах. Ряд американских и европейских политиков выступили против инициативы, поскольку она, по их мнению, может ограничить свободу выражения мнений и помешать независимым медиаорганизациям. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на документ, но парламент преодолел его. 3 июня председатель парламента страны Шалва Папуашвили подписал закон.

Зурабишвили подала иск в Конституционный суд против закона об иноагентах. Глава Грузии считает, что он «антинационален и не соответствует конституции». В иске предлагается приостановить действие нормы на начальном этапе. 

Грузинская оппозиция называет закон «российским». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что первыми закон об иностранных агентах утвердили в США (Foreign Agents Registration Act, FARA, 1938 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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