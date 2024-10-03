Канада и страны Северной Европы работают над коалицией против РФ в Арктике
Канада сотрудничает со странами Северной Европы по вопросу создания новой коалиции по безопасности в Арктике, которая исключит Россию и станет площадкой для координации действий в сфере обороны, разведки и киберугроз. Об этом в интервью Bloomberg заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
По ее мнению, Канада должна учитывать «новую реальность», в которой Оттава стоит «лицом к лицу» с Россией, а из-за климатических изменений все больше стран проявляют интерес к Арктике, включая Китай.
29 сентября прошла встреча глав МИД Канады и стран Северной Европы. Как отметила Джоли, министры договорились изучить возможность создания так называемого «диалога по безопасности в Арктике». В рамках этих обсуждений страны намерены сфокусироваться на иностранных инвестициях в Арктику и проводимых там другими странами исследованиях «двойного назначения».
Жоли пояснила, что создание нового формата для переговоров по безопасности необходимо, поскольку страны больше не встречаются в частном порядке на политическом уровне, в том числе из-за присутствия России в Арктическом совете.
В феврале 2024 г. в российском МИДе допускали, что РФ может покинуть совет, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы. В Арктический совет, помимо России и Канады, входят США, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия и Швеция. Отношения Москвы с другими членами совета практически прекратились в 2022-2023 гг. после начала спецоперации.
В мае Reuters утверждало, что Запад все-таки поддерживает с Россией контакты через Арктический совет. В частности, поддерживать «ограниченное сотрудничество» c РФ пытается Норвегия. По данным агентства, в марте 2024 г. проходили виртуальные учения у берегов Норвегии, в которых принимала участие и Россия. В то же время контакты между членами совета на политическом уровне по-прежнему невозможны, пока продолжаются боевые действия на Украине, отмечало Reuters со ссылкой на источники.