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Канада и страны Северной Европы работают над коалицией против РФ в Арктике

Ведомости

Канада сотрудничает со странами Северной Европы по вопросу создания новой коалиции по безопасности в Арктике, которая исключит Россию и станет площадкой для координации действий в сфере обороны, разведки и киберугроз. Об этом в интервью Bloomberg заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По ее мнению, Канада должна учитывать «новую реальность», в которой Оттава стоит «лицом к лицу» с Россией, а из-за климатических изменений все больше стран проявляют интерес к Арктике, включая Китай.

29 сентября прошла встреча глав МИД Канады и стран Северной Европы. Как отметила Джоли, министры договорились изучить возможность создания так называемого «диалога по безопасности в Арктике». В рамках этих обсуждений страны намерены сфокусироваться на иностранных инвестициях в Арктику и проводимых там другими странами исследованиях «двойного назначения».

Жоли пояснила, что создание нового формата для переговоров по безопасности необходимо, поскольку страны больше не встречаются в частном порядке на политическом уровне, в том числе из-за присутствия России в Арктическом совете.

В феврале 2024 г. в российском МИДе допускали, что РФ может покинуть совет, если его деятельность не будет соответствовать интересам Москвы. В Арктический совет, помимо России и Канады, входят США, Дания, Финляндия, Норвегия, Исландия и Швеция. Отношения Москвы с другими членами совета практически прекратились в 2022-2023 гг. после начала спецоперации.

В мае Reuters утверждало, что Запад все-таки поддерживает с Россией контакты через Арктический совет. В частности, поддерживать «ограниченное сотрудничество» c РФ пытается Норвегия. По данным агентства, в марте 2024 г. проходили виртуальные учения у берегов Норвегии, в которых принимала участие и Россия. В то же время контакты между членами совета на политическом уровне по-прежнему невозможны, пока продолжаются боевые действия на Украине, отмечало Reuters со ссылкой на источники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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