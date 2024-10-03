Канада и страны Северной Европы работают над коалицией против РФ в Арктике

В мае Reuters утверждало, что Запад все-таки поддерживает с Россией контакты через Арктический совет. В частности, поддерживать «ограниченное сотрудничество» c РФ пытается Норвегия. По данным агентства, в марте 2024 г. проходили виртуальные учения у берегов Норвегии, в которых принимала участие и Россия. В то же время контакты между членами совета на политическом уровне по-прежнему невозможны, пока продолжаются боевые действия на Украине, отмечало Reuters со ссылкой на источники.