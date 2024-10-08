Путин пригласил лидеров стран СНГ на встречу «БРИКС-плюс/аутрич»
Президент России Владимир Путин сообщил, что будет рад видеть всех лидеров стран СНГ на встрече в формате «БРИКС-плюс/аутрич» в Казани. Об этом он заявил в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
«Будем рады видеть всех присутствующих здесь лидеров на встрече в формате "аутрич"/»БРИКС плюс», который состоится 23-24 октября в Казани», – сказал он (цитата по ТАСС).
Заседание в формате «БРИКС-плюс/аутрич» состоится в даты проведения саммита объединения с 22 по 24 октября в Казани. Формат «аутрич» предусматривает привлечение к мероприятиям внерегиональных государств, в том числе крупнейших стран Азии, Африки, Латинской Америки.
В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. 12 сентября Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства.
8 октября в Москве проходит заседание Совета глав государств СНГ. В ходе встречи президент России пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммит БРИКС в Казани. При этом представители армянского премьера ранее подтвердили, что Армению на саммите будет представлять Пашинян.