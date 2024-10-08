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Путин пригласил лидеров стран СНГ на встречу «БРИКС-плюс/аутрич»

Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил, что будет рад видеть всех лидеров стран СНГ на встрече в формате «БРИКС-плюс/аутрич» в Казани. Об этом он заявил в ходе заседания Совета глав государств СНГ.

«Будем рады видеть всех присутствующих здесь лидеров на встрече в формате "аутрич"/»БРИКС плюс», который состоится 23-24 октября в Казани», – сказал он (цитата по ТАСС).

Заседание в формате «БРИКС-плюс/аутрич» состоится в даты проведения саммита объединения с 22 по 24 октября в Казани. Формат «аутрич» предусматривает привлечение к мероприятиям внерегиональных государств, в том числе крупнейших стран Азии, Африки, Латинской Америки. 

В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в объединение вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. В 2024 г. в БРИКС председательствует Россия. 12 сентября Путин заявил, что о желании «в той или иной форме» подключиться к деятельности БРИКС сообщили уже 34 государства.

8 октября в Москве проходит заседание Совета глав государств СНГ. В ходе встречи президент России пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на саммит БРИКС в Казани. При этом представители армянского премьера ранее подтвердили, что Армению на саммите будет представлять Пашинян. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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