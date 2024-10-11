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В Приднестровье предложили провести референдум об отношении к Евросоюзу

Ведомости

В МИД Приднестровья предложили властям Молдавии провести референдум об отношении жителей республики к Евросоюзу, следует из соответствующего заявления на сайте МИД непризнанной республики.

Инициатива связана с планами Молдавии проигнорировать позицию приднестровского народа, подчеркнули в министерстве. Согласно сообщению, за последний год власти Молдавии не выходили на диалог с властями или жителями Приднестровья по вопросу присоединения к ЕС. 16 апреля 2024 г. президент Молдавии Майя Санду сообщила, что референдум на территории республики о присоединении к ЕС может пройти 20 октября 2024 г.

«Отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории», – сказано в сообщении.

В МИД Приднестровья подчеркнули, что референдум может быть проведен с участием международных наблюдателей. Также министерство напомнило, что с момента основания республики, 1990 г., на ее территории было проведено семь референдумов по разным вопросам.

9 октября министерство просвещения непризнанной республики сообщило, что абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в российских вузах на бюджете. Для участия в конкурсе, который проходит с 7 октября 2024 г. по 15 января 2025 г., необходимо зарегистрироваться в информационной системе, разместить в личном кабинете анкету, фото, копии документов, удостоверяющих личность, и документы об образовании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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