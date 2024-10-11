В Приднестровье предложили провести референдум об отношении к Евросоюзу

Инициатива связана с планами Молдавии проигнорировать позицию приднестровского народа, подчеркнули в министерстве. Согласно сообщению, за последний год власти Молдавии не выходили на диалог с властями или жителями Приднестровья по вопросу присоединения к ЕС. 16 апреля 2024 г. президент Молдавии Майя Санду сообщила, что референдум на территории республики о присоединении к ЕС может пройти 20 октября 2024 г.