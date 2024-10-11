В Приднестровье предложили провести референдум об отношении к Евросоюзу
В МИД Приднестровья предложили властям Молдавии провести референдум об отношении жителей республики к Евросоюзу, следует из соответствующего заявления на сайте МИД непризнанной республики.
Инициатива связана с планами Молдавии проигнорировать позицию приднестровского народа, подчеркнули в министерстве. Согласно сообщению, за последний год власти Молдавии не выходили на диалог с властями или жителями Приднестровья по вопросу присоединения к ЕС. 16 апреля 2024 г. президент Молдавии Майя Санду сообщила, что референдум на территории республики о присоединении к ЕС может пройти 20 октября 2024 г.
«Отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории», – сказано в сообщении.
В МИД Приднестровья подчеркнули, что референдум может быть проведен с участием международных наблюдателей. Также министерство напомнило, что с момента основания республики, 1990 г., на ее территории было проведено семь референдумов по разным вопросам.
9 октября министерство просвещения непризнанной республики сообщило, что абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в российских вузах на бюджете. Для участия в конкурсе, который проходит с 7 октября 2024 г. по 15 января 2025 г., необходимо зарегистрироваться в информационной системе, разместить в личном кабинете анкету, фото, копии документов, удостоверяющих личность, и документы об образовании.