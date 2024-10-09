Абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в российских вузах на бюджете
Приднестровские абитуриенты смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе, сообщило министерство просвещения непризнанной республики.
«Министерство просвещения ПМР информирует о том, что с 7 октября 2024 г. по 15 января 2025 г. проходит регистрация желающих участвовать в конкурсном отборе на обучение в вузах Российской Федерации за счет федерального бюджета», – говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в информационной системе, разместить в личном кабинете анкету, фото, копии документов, удостоверяющих личность и документы об образовании.
В этом году в российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г., сообщили 19 августа в правительстве. Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. На 2024/2025 учебный год предусмотрено более 620 000 бюджетных мест.
«Ведомости» со ссылкой на представителя Минобрнауки писали, что в этом году 70% российских технических университетов закрыли бюджетные места во время основного этапа приемной кампании – с 20 июня по 9 августа.