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Абитуриенты из Приднестровья смогут учиться в российских вузах на бюджете

Ведомости

Приднестровские абитуриенты смогут учиться в российских вузах на бюджетной основе, сообщило министерство просвещения непризнанной республики.

«Министерство просвещения ПМР информирует о том, что с 7 октября 2024 г. по 15 января 2025 г. проходит регистрация желающих участвовать в конкурсном отборе на обучение в вузах Российской Федерации за счет федерального бюджета», – говорится в сообщении.

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться в информационной системе, разместить в личном кабинете анкету, фото, копии документов, удостоверяющих личность и документы об образовании.

В этом году в российские вузы подали более 2,8 млн заявлений на поступление – на 100 000 больше, чем в 2023 г., сообщили 19 августа в правительстве. Число абитуриентов в этом году превысило 1 млн человек. На 2024/2025 учебный год предусмотрено более 620 000 бюджетных мест.

«Ведомости» со ссылкой на представителя Минобрнауки писали, что в этом году 70% российских технических университетов закрыли бюджетные места во время основного этапа приемной кампании – с 20 июня по 9 августа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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