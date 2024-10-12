КНДР запустила около 20 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

11 октября МИД КНДР сообщил, что страна приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей. В дипведомстве отметили, что Пхеньян делает последнее предупреждение Сеулу и требует прекратить полеты беспилотников. Минобороны, генштаб и армия КНДР на всех уровнях приступили к подготовке.