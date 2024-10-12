КНДР запустила около 20 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
КНДР отправила около 20 воздушных шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов республики.
Около 10 шаров упали в уезде Чхорвон в провинции Канвондо. Опасных веществ в них обнаружено не было.
11 октября МИД КНДР сообщил, что страна приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей. В дипведомстве отметили, что Пхеньян делает последнее предупреждение Сеулу и требует прекратить полеты беспилотников. Минобороны, генштаб и армия КНДР на всех уровнях приступили к подготовке.
В тот же день объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи опроверг запуск беспилотников в КНДР.
Конфликт между Южной Кореей и КНДР продолжается с 1950-х гг. В сентябре этого года северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы КНДР и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» вооруженные силы страны, включая ядерные.