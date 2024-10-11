Южная Корея опровергла запуск беспилотников в КНДР
Южная Корея не запускала беспилотники в КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов республики.
«Военные не посылали беспилотники над Северной Кореей», – говорится в заявлении.
11 октября МИД КНДР сообщил, что страна приведет в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей. В дипведомстве отметили, что Пхеньян делает последнее предупреждение Сеулу и требует прекратить полеты беспилотников. Минобороны, генштаб и армия КНДР на всех уровнях приступили к подготовке.
Конфликт между Южной Кореей и КНДР продолжается с 1950-х гг. В сентябре северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал усовершенствовать ядерные силы страны и нарастить усилия, чтобы привести в «полную боевую готовность» вооруженные силы республики, включая ядерные.
В октябре военные Южной Кореи обнаружили, как утверждается, признаки строительства в КНДР атомной подводной лодки. Поскольку оно находится на ранней стадии, необходимо дополнительное подтверждение того, будет ли лодка работать на атомной энергии, уточняется в докладе военной разведки. В Южной Корее утверждают, что у КНДР в общей сложности есть около 70 подводных лодок, включая сверхмалые, в то время как у Сеула их всего около 10 единиц.