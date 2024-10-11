Южная Корея опровергла запуск беспилотников в КНДР

В октябре военные Южной Кореи обнаружили, как утверждается, признаки строительства в КНДР атомной подводной лодки. Поскольку оно находится на ранней стадии, необходимо дополнительное подтверждение того, будет ли лодка работать на атомной энергии, уточняется в докладе военной разведки. В Южной Корее утверждают, что у КНДР в общей сложности есть около 70 подводных лодок, включая сверхмалые, в то время как у Сеула их всего около 10 единиц.