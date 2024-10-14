Le Monde: суд во Франции арестовал активы российских бизнесменов на 70 млн евро
Французский суд арестовал имущество двух российских бизнесменов Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма на 70 млн евро в рамках расследования дела об отмывании денег. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.
Арест активов был проведен в рамках предварительного расследования, начатого еще в марте 2024 г. по факту «предполагаемых актов отмывания денег с отягчающими обстоятельствами». Само расследование основывалось на якобы факте отмывания денежных средств через кипрские компании. Как утверждает издание, у Горюхина и Опенгейма даже есть гражданство Кипра. Парижская прокуратура заявила, не раскрывая личностей, что процедура ареста касается приобретения недвижимости за счет кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах.
Арест был наложен на купленные в 2012-2014 гг. активы. Junalco (Французская национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью) запросила арестовать поместье площадью 22,5 га в городе Грасс и коммуне Сен-Рафаэль и Гримо, а также люксовый автопарк. По информации издания, эти активы принадлежали бизнесменам.