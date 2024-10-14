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Le Monde: суд во Франции арестовал активы российских бизнесменов на 70 млн евро

Ведомости

Французский суд арестовал имущество двух российских бизнесменов Руслана Горюхина и Михаила Опенгейма на 70 млн евро в рамках расследования дела об отмывании денег. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.

Арест активов был проведен в рамках предварительного расследования, начатого еще в марте 2024 г. по факту «предполагаемых актов отмывания денег с отягчающими обстоятельствами». Само расследование основывалось на якобы факте отмывания денежных средств через кипрские компании. Как утверждает издание, у Горюхина и Опенгейма даже есть гражданство Кипра. Парижская прокуратура заявила, не раскрывая личностей, что процедура ареста касается приобретения недвижимости за счет кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах.

Арест был наложен на купленные в 2012-2014 гг. активы. Junalco (Французская национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью) запросила арестовать поместье площадью 22,5 га в городе Грасс и коммуне Сен-Рафаэль и Гримо, а также люксовый автопарк. По информации издания, эти активы принадлежали бизнесменам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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