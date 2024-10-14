Le Monde: суд во Франции арестовал активы российских бизнесменов на 70 млн евро

Арест активов был проведен в рамках предварительного расследования, начатого еще в марте 2024 г. по факту «предполагаемых актов отмывания денег с отягчающими обстоятельствами». Само расследование основывалось на якобы факте отмывания денежных средств через кипрские компании. Как утверждает издание, у Горюхина и Опенгейма даже есть гражданство Кипра. Парижская прокуратура заявила, не раскрывая личностей, что процедура ареста касается приобретения недвижимости за счет кредитов, предоставленных частными компаниями, зарегистрированными на Кипре или Британских Виргинских островах.