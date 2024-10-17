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Нетаньяху назвал слова Макрона о создании Израиля указом ООН искажением истории

Ведомости

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль был создан по решению ООН, указывает на незнание истории. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете Le Figaro.

«Это свидетельствует о незнании истории и отсутствии уважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но, разумеется, не создала его», – подчеркнул Нетаньяху (цитата по ТАСС).

Премьер заметил, что ООН не участвовала в войне 1948 г., участие в ней принимали люди, которые пережили Холокост и режим Виши. Поэтому заявление о том, что международная организация создала Израиль, является искажением истории. Нетаньяху добавил, что считает позорным призыв Макрона о прекращении поставок оружия Израилю. Он выразил надежду, что французская сторона изменит свою политику, и страны смогут работать вместе.

16 октября Макрон заявил, что Нетаньяху следует помнить, что Израиль был создан по решению ООН, писала газета Parisien. По мнению французского президента, премьеру Израиля не стоит пренебрегать решениями организации.

23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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