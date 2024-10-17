Нетаньяху назвал слова Макрона о создании Израиля указом ООН искажением истории
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль был создан по решению ООН, указывает на незнание истории. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете Le Figaro.
«Это свидетельствует о незнании истории и отсутствии уважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но, разумеется, не создала его», – подчеркнул Нетаньяху (цитата по ТАСС).
Премьер заметил, что ООН не участвовала в войне 1948 г., участие в ней принимали люди, которые пережили Холокост и режим Виши. Поэтому заявление о том, что международная организация создала Израиль, является искажением истории. Нетаньяху добавил, что считает позорным призыв Макрона о прекращении поставок оружия Израилю. Он выразил надежду, что французская сторона изменит свою политику, и страны смогут работать вместе.
16 октября Макрон заявил, что Нетаньяху следует помнить, что Израиль был создан по решению ООН, писала газета Parisien. По мнению французского президента, премьеру Израиля не стоит пренебрегать решениями организации.
23 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об операции «Стрелы севера» по уничтожению инфраструктуры ливанской группировки «Хезболла» на юге Ливана. Шиитское движение в качестве поддержки радикальной палестинской группировки «Хамас» обстреливала северные районы Израиля. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ начала наземную операцию на юге Ливана.