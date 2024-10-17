Нетаньяху назвал слова Макрона о создании Израиля указом ООН искажением истории

Премьер заметил, что ООН не участвовала в войне 1948 г., участие в ней принимали люди, которые пережили Холокост и режим Виши. Поэтому заявление о том, что международная организация создала Израиль, является искажением истории. Нетаньяху добавил, что считает позорным призыв Макрона о прекращении поставок оружия Израилю. Он выразил надежду, что французская сторона изменит свою политику, и страны смогут работать вместе.