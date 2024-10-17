Путин прибыл в Уфу с рабочим визитом
С 17 по 19 октября в Уфе проходит форум «Россия – спортивная держава». Президент распорядился провести международный форум 19 марта этого года. В 2025 г. проведение мероприятий планируется в Самаре.
Прошлый визит президента в столицу Башкортостана состоялся в январе 2023 г. Тогда глава государства присуствовал на церемонии прощания с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовым.
Рахимов умер 11 января 2023 г. в возрасте 88 лет. Он возглавлял Башкирию с 1990 г. в качестве главы Верховного совета республики, а с 1993 по 2010 г. занимал пост президента.