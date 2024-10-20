The Daily Telegraph: Залужный допустил уступку РФ территорий в конфликте
Бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный допустил уступку России территорий в конфликте, чтобы достичь безопасности и защищенности. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.
Издание отмечает, что Залужный намекнул на это в Лондоне, отвечая на вопрос, может ли он представить себе победу без возвращения утраченных территорий. «Я не говорил о территориях. Я говорил о безопасности, защищенности и чувстве нахождения в собственном доме», – сказал он.
В публикации говорится о «тонком, но глубоком сдвиге в официальной риторике», поскольку Украина ранее настаивала на недопустимости мира до тех пор, пока Киев не вернет потерянные территории. Кроме того, военнослужащие, с которыми поговорило издание, выступают за скорейшее окончание конфликта из-за больших потерь.
The Daily Telegraph также приводит доклад Королевского института международных отношений, согласно которому возможны три исхода конфликта на Украине: длительное противостояние, замороженный конфликт и полное поражение Киева. Некоторые западные страны полагают, что первый вариант может «сыграть на руку» Украине, отмечается в публикации.
Президент России Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины.