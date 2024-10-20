The Daily Telegraph: Залужный допустил уступку РФ территорий в конфликте

Издание отмечает, что Залужный намекнул на это в Лондоне, отвечая на вопрос, может ли он представить себе победу без возвращения утраченных территорий. «Я не говорил о территориях. Я говорил о безопасности, защищенности и чувстве нахождения в собственном доме», – сказал он.