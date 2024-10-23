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Песков: страны БРИКС стали лучше понимать позицию России по Украине

Ведомости

Страны, входящие в объединение БРИКС, стали лучше понимать позицию России относительно украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Российской газете».

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал о встрече президента России Владимира Путина с некоторыми лидерами на полях БРИКС. Глава государства обсудил с коллегами в том числе сложившуюся на Украине ситуацию.

Группа БРИКС основана в 2006 г. Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 г. к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 г. к группе присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. 2024 г. стал годом председательства России. 22 октября в Казани начался XVI саммит БРИКС. Он продлится до 24 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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