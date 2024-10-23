Песков: страны БРИКС стали лучше понимать позицию России по Украине
Страны, входящие в объединение БРИКС, стали лучше понимать позицию России относительно украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Российской газете».
Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков рассказал о встрече президента России Владимира Путина с некоторыми лидерами на полях БРИКС. Глава государства обсудил с коллегами в том числе сложившуюся на Украине ситуацию.
Группа БРИКС основана в 2006 г. Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 г. к ней присоединилась ЮАР. 1 января 2024 г. к группе присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. 2024 г. стал годом председательства России. 22 октября в Казани начался XVI саммит БРИКС. Он продлится до 24 октября.