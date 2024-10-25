Песков пообещал сообщить о решении Путина по участию в форуме «Россия зовет!»

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 г. Ежегодно в мероприятии принимают участие представители государственных структур, руководители российских и международных компаний, инвесторы. В декабре 2023 г. Путин участвовал в форуме. В ходе выступления он заявил, что глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений: они связаны с тем, что на смену глобализации приходит многополярная модель.