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Песков пообещал сообщить о решении Путина по участию в форуме «Россия зовет!»

Ведомости

Кремль проинформирует общественность, если президент РФ Владимир Путин будет участвовать в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», который пройдет в начале декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Своевременно мы сообщим вам об этом», – сказал Песков.

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» в этом году пройдет 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве, сообщили «Ведомостям» 11 октября в компании. Основная тема форума – «Будущее капитала и капитал будущего».

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 г. Ежегодно в мероприятии принимают участие представители государственных структур, руководители российских и международных компаний, инвесторы. В декабре 2023 г. Путин участвовал в форуме. В ходе выступления он заявил, что глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений: они связаны с тем, что на смену глобализации приходит многополярная модель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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