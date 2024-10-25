Песков пообещал сообщить о решении Путина по участию в форуме «Россия зовет!»
Кремль проинформирует общественность, если президент РФ Владимир Путин будет участвовать в инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», который пройдет в начале декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Своевременно мы сообщим вам об этом», – сказал Песков.
Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» в этом году пройдет 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве, сообщили «Ведомостям» 11 октября в компании. Основная тема форума – «Будущее капитала и капитал будущего».
Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 г. Ежегодно в мероприятии принимают участие представители государственных структур, руководители российских и международных компаний, инвесторы. В декабре 2023 г. Путин участвовал в форуме. В ходе выступления он заявил, что глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений: они связаны с тем, что на смену глобализации приходит многополярная модель.