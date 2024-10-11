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Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» пройдет 4-5 декабря

Ведомости

Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» в этом году пройдет 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании. Основная тема форума – «Будущее капитала и капитал будущего».

«Успешная экономика должна быть готова к внешним и внутренним шокам. Определить их, вовремя отреагировать, обозначить оптимальный вектор развития – основная задача, которая стоит перед участниками форума», – заявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

В рамках форума будут обсуждаться ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, а также поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами. В первый день форума участники обсудят глобальную макроэкономическую повестку. Темами второго дня станут развитие розничных инвестиций и поиск источников финансирования. Форум пройдет в очном формате, но желающие смогут также присоединиться к трансляции сессий.

Инвестиционный форум «Россия зовет!» проводится с 2009 г. Ежегодно в мероприятии принимают участие представители государственных структур, руководители российских и международных компаний, инвесторы. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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