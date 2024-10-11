Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» пройдет 4-5 декабря

В рамках форума будут обсуждаться ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, а также поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами. В первый день форума участники обсудят глобальную макроэкономическую повестку. Темами второго дня станут развитие розничных инвестиций и поиск источников финансирования. Форум пройдет в очном формате, но желающие смогут также присоединиться к трансляции сессий.