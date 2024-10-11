Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» пройдет 4-5 декабря
Инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!» в этом году пройдет 4-5 декабря в Центре международной торговли в Москве. Об этом «Ведомостям» сообщили в компании. Основная тема форума – «Будущее капитала и капитал будущего».
«Успешная экономика должна быть готова к внешним и внутренним шокам. Определить их, вовремя отреагировать, обозначить оптимальный вектор развития – основная задача, которая стоит перед участниками форума», – заявил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.
В рамках форума будут обсуждаться ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, а также поиск новых возможностей партнерства с дружественными странами. В первый день форума участники обсудят глобальную макроэкономическую повестку. Темами второго дня станут развитие розничных инвестиций и поиск источников финансирования. Форум пройдет в очном формате, но желающие смогут также присоединиться к трансляции сессий.
Инвестиционный форум «Россия зовет!» проводится с 2009 г. Ежегодно в мероприятии принимают участие представители государственных структур, руководители российских и международных компаний, инвесторы. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.