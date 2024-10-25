Алиев утвердил положение о деятельности комиссий по делимитации с Арменией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Арменией. Соответствующий указ размещен на сайте лидера республики.
«Утвердить "Положение о совместной деятельности государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Арменией и комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой", подписанное 30 августа 2024 г.», – сказано в документе.
30 августа Армения и Азербайджан подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ.
19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион.
19 апреля МИД Армении сообщал, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана установила контроль над селами Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, которые перешли к Азербайджану, составила 6,5 кв. км.