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Алиев утвердил положение о деятельности комиссий по делимитации с Арменией

Ведомости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы с Арменией. Соответствующий указ размещен на сайте лидера республики.

«Утвердить "Положение о совместной деятельности государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Арменией и комиссии по делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Арменией и Азербайджанской Республикой", подписанное 30 августа 2024 г.», – сказано в документе.

30 августа Армения и Азербайджан подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границ.

19 сентября 2023 г. Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе, в результате которых непризнанная республика прекратила свое существование. Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. По итогам конфликта к 1 октября 100 514 этнических армян из номинально заявленных властями НКР 120 000 покинули регион.

19 апреля МИД Армении сообщал, что стороны предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы, в том числе о территориальной принадлежности сел Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы. 15 мая Ереван и Баку подписали протокол – описание отрезков линии границы на этом участке. 24 мая пограничная служба Азербайджана установила контроль над селами Баганис Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримли и Кызыл-Гаджилы в Газахском районе на границе с Арменией. Площадь территорий, которые перешли к Азербайджану, составила 6,5 кв. км.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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