ЦИК Белоруссии обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела стран
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вмешивается во внутренние дела других стран, считает председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. Об этом он заявил в интервью телеканалу ОНТ.
«Те подходы, которые последние несколько лет, даже, наверное, десяток лет демонстрирует эта организация, особенно на постсоветском пространстве, [свидетельствуют, что] эта организация порой дискредитирует себя политизированными заявлениями, которые можно даже расценивать как вмешательство во внутренние дела суверенного государства», – сказал он.
Карпенко тем самым ответил на вопрос, пригласит ли Белоруссия наблюдателей от ОБСЕ на президентские выборы в январе.
Президентские выборы в республике пройдут 26 января 2025 г. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 октября подтвердил, что примет участие в выборах президента республики в январе 2025 г. Он находится у власти 30 лет – с 1994 г. 26 октября в ЦИК сообщили, что получили документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты республики.
В результате прошлых выборов 2020 г. по стране прокатилась волна протестов. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. В 2020 г. силовики задержали более 13 000 человек, пострадали свыше 1000 человек, сообщалось о погибших.