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ЦИК Белоруссии обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела стран

Ведомости

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вмешивается во внутренние дела других стран, считает председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко. Об этом он заявил в интервью телеканалу ОНТ.

«Те подходы, которые последние несколько лет, даже, наверное, десяток лет демонстрирует эта организация, особенно на постсоветском пространстве, [свидетельствуют, что] эта организация порой дискредитирует себя политизированными заявлениями, которые можно даже расценивать как вмешательство во внутренние дела суверенного государства», – сказал он.

Карпенко тем самым ответил на вопрос, пригласит ли Белоруссия наблюдателей от ОБСЕ на президентские выборы в январе.

Президентские выборы в республике пройдут 26 января 2025 г. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 октября подтвердил, что примет участие в выборах президента республики в январе 2025 г. Он находится у власти 30 лет – с 1994 г. 26 октября в ЦИК сообщили, что получили документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты республики.

В результате прошлых выборов 2020 г. по стране прокатилась волна протестов. Согласно официальным данным, Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов избирателей, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – около 10%. Несколько дней люди выходили на улицу с требованием пересмотра результатов выборов. В 2020 г. силовики задержали более 13 000 человек, пострадали свыше 1000 человек, сообщалось о погибших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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