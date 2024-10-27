ЦИК Белоруссии обвинил ОБСЕ во вмешательстве во внутренние дела стран

«Те подходы, которые последние несколько лет, даже, наверное, десяток лет демонстрирует эта организация, особенно на постсоветском пространстве, [свидетельствуют, что] эта организация порой дискредитирует себя политизированными заявлениями, которые можно даже расценивать как вмешательство во внутренние дела суверенного государства», – сказал он.