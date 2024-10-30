Рогов сообщил о стягивании резервов ВСУ к Каменскому
Вооруженные силы Украины в срочном порядке стягивают резервы в село Каменское, расположенное на левом берегу Днепра в Запорожской области, передает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимира Рогова.
По его словам, туда направляются в основном бойцы с ореховского направления, на котором они теряют позиции.
«Видимо, их главная цель выбить наши войска из этого населенного пункта», – подчеркнул политик.
Рогов также отметил, что в Каменском ВСУ активно используют дроны, поскольку боятся прорыва к Степногорску, который откроет России дорогу в Запорожье.
25 октября президент России Владимир Путин заявил об окружении 2000 бойцов ВСУ российскими войсками в Курской области и начале ликвидации этой группировки. Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.