Рогов сообщил о стягивании резервов ВСУ к Каменскому

25 октября президент России Владимир Путин заявил об окружении 2000 бойцов ВСУ российскими войсками в Курской области и начале ликвидации этой группировки. Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.