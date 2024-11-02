Минпросвещения может ввести «дистант» в автошколах

Как прокомментировала «Коммерсанту» президент Межрегиональной ассоциации автошкол МААШ Татьяна Шутылева, в 2019–2020 гг. многие автошколы перешли на дистанционное обучение из-за ограничений, введённых из-за коронавируса. По ее словам, речь шла о трансляции лекций на различных видеоплатформах. Процесс был бесконтрольным и часто приводил либо к сокращению программ, либо к самостоятельной подготовке, которая запрещена. По мнению Шутылевой, проект новых программ решит эту проблему. Дистанционное обучение в автошколах можно будет ввести только при соблюдении условий, прописанных в постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Среди них – использование только государственных информационных систем, работающих через авторизацию на портале госуслуг.