Минпросвещения может ввести «дистант» в автошколах
Министерство просвещения России разработало проект приказа, предусматривающий дистанционное обучение будущих водителей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».
Проект приказа «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» утверждает 47 примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств определенных категорий и подкатегорий. Документ разработан в связи с истечением 1 сентября 2025 г. предыдущего приказа Минпросвещения.
Программа дополнена новыми темами в связи с поправками в Правилах дорожного движения. Отмечается, что в раздел «Условия реализации примерной программы» включены «требования, предъявляемые к реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных технологий». Раздел «Система оценки результатов освоения примерной программы» дополнен особенностями проведения промежуточной аттестации и проверки теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
Как прокомментировала «Коммерсанту» президент Межрегиональной ассоциации автошкол МААШ Татьяна Шутылева, в 2019–2020 гг. многие автошколы перешли на дистанционное обучение из-за ограничений, введённых из-за коронавируса. По ее словам, речь шла о трансляции лекций на различных видеоплатформах. Процесс был бесконтрольным и часто приводил либо к сокращению программ, либо к самостоятельной подготовке, которая запрещена. По мнению Шутылевой, проект новых программ решит эту проблему. Дистанционное обучение в автошколах можно будет ввести только при соблюдении условий, прописанных в постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Среди них – использование только государственных информационных систем, работающих через авторизацию на портале госуслуг.