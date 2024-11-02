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Минпросвещения может ввести «дистант» в автошколах

Ведомости

Министерство просвещения России разработало проект приказа, предусматривающий дистанционное обучение будущих водителей. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, первым на него обратил внимание «Коммерсантъ».

Проект приказа «Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий» утверждает 47 примерных программ профессионального обучения водителей транспортных средств определенных категорий и подкатегорий. Документ разработан в связи с истечением 1 сентября 2025 г. предыдущего приказа Минпросвещения.

Программа дополнена новыми темами в связи с поправками в Правилах дорожного движения. Отмечается, что в раздел «Условия реализации примерной программы» включены «требования, предъявляемые к реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных технологий». Раздел «Система оценки результатов освоения примерной программы» дополнен особенностями проведения промежуточной аттестации и проверки теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Как прокомментировала «Коммерсанту» президент Межрегиональной ассоциации автошкол МААШ Татьяна Шутылева, в 2019–2020 гг. многие автошколы перешли на дистанционное обучение из-за ограничений, введённых из-за коронавируса. По ее словам, речь шла о трансляции лекций на различных видеоплатформах. Процесс был бесконтрольным и часто приводил либо к сокращению программ, либо к самостоятельной подготовке, которая запрещена. По мнению Шутылевой, проект новых программ решит эту проблему. Дистанционное обучение в автошколах можно будет ввести только при соблюдении условий, прописанных в постановлении правительства, которое вступит в силу с 1 сентября 2024 г. Среди них – использование только государственных информационных систем, работающих через авторизацию на портале госуслуг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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