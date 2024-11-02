Павел разрешил 60 гражданам Чехии присоединиться к ВСУ

В России и новых регионах регулярно объявляют о заочных арестах и приговорах в отношении таких военнослужащих. 21 октября Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина США Джастина Мишлера к 14 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. 28 октября Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против гражданина Грузии Левана Беруашвили – наемника, заочно подозреваемого в совершении тяжких преступлений в Курской области.