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Павел разрешил 60 гражданам Чехии присоединиться к ВСУ

Ведомости

Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к вооруженным силам Украины (ВСУ), передает «Чешское радио» со ссылкой на пресс-секретаря лидера республики Филиппа Платоша.

Всего было подано 180 заявлений на разрешение присоединиться к ВСУ, отмечается в публикации, пишет ТАСС.

После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.

В России и новых регионах регулярно объявляют о заочных арестах и приговорах в отношении таких военнослужащих. 21 октября Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина США Джастина Мишлера к 14 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. 28 октября Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против гражданина Грузии Левана Беруашвили – наемника, заочно подозреваемого в совершении тяжких преступлений в Курской области.

В начале октября 2024 г. директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что численность участников интернационального легиона ВСУ достигла 18 000 человек из 85 стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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