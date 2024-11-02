Павел разрешил 60 гражданам Чехии присоединиться к ВСУ
Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к вооруженным силам Украины (ВСУ), передает «Чешское радио» со ссылкой на пресс-секретаря лидера республики Филиппа Платоша.
Всего было подано 180 заявлений на разрешение присоединиться к ВСУ, отмечается в публикации, пишет ТАСС.
После начала боевых действий президент Украины Владимир Зеленский сообщил о создании интернационального легиона для иностранных добровольцев. Российские власти называют таких военнослужащих наемниками.
В России и новых регионах регулярно объявляют о заочных арестах и приговорах в отношении таких военнослужащих. 21 октября Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина США Джастина Мишлера к 14 годам лишения свободы по делу об участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины. 28 октября Главное военное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело против гражданина Грузии Левана Беруашвили – наемника, заочно подозреваемого в совершении тяжких преступлений в Курской области.
В начале октября 2024 г. директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что численность участников интернационального легиона ВСУ достигла 18 000 человек из 85 стран.