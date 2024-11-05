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Вучич: в отличие от Запада Россия не атаковала Сербию

Ведомости

В отличие от Запада, Россия не бомбила Сербию, заявил президент республики Александр Вучич в эфире Happy TV.

«У всех стран мира есть свои интересы, все они хотят, чтобы мы были их частью. Есть разница, извините, Россия не бомбила нас, и Россия не отбирала у нас Косово, мы должны сделать разницу», – сказал Вучич.

20 октября Вучич и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили 80-ю годовщину освобождения Белграда. 21 октября Вучич напомнил, что Сербия не присоединилась к европейским антироссийским санкциям. По его словам, Путин высоко это ценит.

4 ноября вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг заявление посла Великобритании в стране Эдварда Фергюсона о преимущественной роли украинцев в освобождении Югославии во время Второй мировой войны. Посольство России в Сербии также ответило на заявление Фергюсона, назвав жалкой попытку «приписать главную роль в проведении Белградской стратегической наступательной операции одному из народов бывшего СССР – украинцам, которые сейчас цинично используются западниками как саморазрушительный инструмент нанесения стратегического поражения России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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