Вучич: в отличие от Запада Россия не атаковала Сербию
В отличие от Запада, Россия не бомбила Сербию, заявил президент республики Александр Вучич в эфире Happy TV.
«У всех стран мира есть свои интересы, все они хотят, чтобы мы были их частью. Есть разница, извините, Россия не бомбила нас, и Россия не отбирала у нас Косово, мы должны сделать разницу», – сказал Вучич.
20 октября Вучич и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили 80-ю годовщину освобождения Белграда. 21 октября Вучич напомнил, что Сербия не присоединилась к европейским антироссийским санкциям. По его словам, Путин высоко это ценит.
4 ноября вице-премьер Сербии Александр Вулин опроверг заявление посла Великобритании в стране Эдварда Фергюсона о преимущественной роли украинцев в освобождении Югославии во время Второй мировой войны. Посольство России в Сербии также ответило на заявление Фергюсона, назвав жалкой попытку «приписать главную роль в проведении Белградской стратегической наступательной операции одному из народов бывшего СССР – украинцам, которые сейчас цинично используются западниками как саморазрушительный инструмент нанесения стратегического поражения России».