Президент Финляндии выступил против «финской модели» мира в украинском конфликте
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что об идее «финской модели» мира российско-украинского конфликта стоит забыть. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.
«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, – забыть об этом», – заключил президент Финляндии на встрече с представителями ассоциации иностранных журналистов.
Суть «финской модели» состоит в том, чтобы Украина уступила часть территории России, как это сделала Финляндия, заключив мирный договор с Советским Союзом в 1940 г.
Стубб отметил, что выбор Финляндии в период Второй мировой войны был «обусловлен стремлением выжить». Поэтому Украина имеет полное право «определять свой собственный суверенитет и занимать свое место в европейской сфере безопасности».
3 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не будет отказываться от требования по выводу войск России с украинской территории.
«Восстановление территориальной целостности Украины – это не только вопрос справедливости для Украины», – заявил Ермак, добавив, что с аналогичными требованиями выступают и союзники Украины на Западе.
Президент России Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. 24 сентября в ходе выступления на заседании Совбеза ООН Зеленский заявил, что конфликт не может быть урегулирован путем переговоров, а Россию можно только «принудить к миру».