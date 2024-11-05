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Президент Финляндии выступил против «финской модели» мира в украинском конфликте

Ведомости

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что об идее «финской модели» мира российско-украинского конфликта стоит забыть. Об этом пишет финская газета Helsingin Sanomat.

«Возможно, ответ всем тем, кто выдвигает подобные идеи, – забыть об этом», – заключил президент Финляндии на встрече с представителями ассоциации иностранных журналистов.

Суть «финской модели» состоит в том, чтобы Украина уступила часть территории России, как это сделала Финляндия, заключив мирный договор с Советским Союзом в 1940 г.

Стубб отметил, что выбор Финляндии в период Второй мировой войны был «обусловлен стремлением выжить». Поэтому Украина имеет полное право «определять свой собственный суверенитет и занимать свое место в европейской сфере безопасности».

3 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не будет отказываться от требования по выводу войск России с украинской территории.

«Восстановление территориальной целостности Украины – это не только вопрос справедливости для Украины», – заявил Ермак, добавив, что с аналогичными требованиями выступают и союзники Украины на Западе.

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. 24 сентября в ходе выступления на заседании Совбеза ООН Зеленский заявил, что конфликт не может быть урегулирован путем переговоров, а Россию можно только «принудить к миру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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