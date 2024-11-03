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На Украине назвали вывод российских войск условием окончания конфликта

Ведомости

Киев не будет отказываться от требования по выводу войск России с украинской территории, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для LSM.

«Восстановление территориальной целостности Украины – это не только вопрос справедливости для Украины», – заявил Ермак, добавив, что с аналогичными требованиями выступают и союзники Украины на Западе.

Он указал, что на эти цели направлена «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Ермака, на карту поставлена безопасность всего мира. Глава офиса Зеленского перечислил требования Киева для заключения мирного соглашения: среди них «полный и безоговорочный вывод» российских войск со всей территории Украины, отмена «незаконных аннексий», демилитаризация Запорожской АЭС и восстановление свободы передвижения.

Украина приветствует конструктивный диалог по реализации предложений Киева и готова учитывать интересы других заинтересованных сторон, добавил Ермак. При этом он подчеркнул, что любые корректировки должны основываться на «международном праве и справедливости, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, а также нашем полном суверенитете».

Статья Ермака направлена на третьи страны и таких заявлений от украинской стороны было множество, заявил «РИА Новости» сенатор Совфеда РФ Сергей Перминов. Он подчеркнул, что в вопросе урегулирования конфликта важны «практические шаги, а не публичные декларации».

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. 24 сентября в ходе выступления на заседании Совбеза ООН Зеленский заявил, что конфликт не может быть урегулирован путем переговоров, а Россию можно только «принудить к миру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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