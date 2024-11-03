На Украине назвали вывод российских войск условием окончания конфликта

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, внеблоковый статус Украины. 24 сентября в ходе выступления на заседании Совбеза ООН Зеленский заявил, что конфликт не может быть урегулирован путем переговоров, а Россию можно только «принудить к миру».