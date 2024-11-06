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Пескову неизвестно о планах Путина поздравлять Трампа

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о планах российского лидера Владимира Путина поздравлять кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах в США. Об этом он заявил на брифинге.

«Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – подчеркнул Песков.

Он призвал не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в конфликт против России. По словам Пескова, сильнее ухудшить отношения стран отсутствием поздравления со стороны Путина практически невозможно. Отношения России и США находятся в исторически самой низкой точке, будущее будет зависеть от нового американского руководства.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин неоднократно повторял, что открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности сторон. Он сохраняет этот настрой и неоднократно его подтверждал. Сейчас у администрации США настрой диаметрально противоположный.

5 сентября на пленарном заседании ВЭФ Путин заявил, что до выхода из президентской гонки американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но Байден снял свою кандидатуру и призвал поддерживать кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать», – отмечал президент России.

5 ноября в США прошли президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. По его словам, он обеспечил себе поддержку 315 выборщиков. Трамп также заверил, что будет работать над тем, чтобы положить конец войнам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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