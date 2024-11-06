Пескову неизвестно о планах Путина поздравлять Трампа

5 ноября в США прошли президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. По его словам, он обеспечил себе поддержку 315 выборщиков. Трамп также заверил, что будет работать над тем, чтобы положить конец войнам.