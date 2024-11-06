Пескову неизвестно о планах Путина поздравлять Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает о планах российского лидера Владимира Путина поздравлять кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа с победой на выборах в США. Об этом он заявил на брифинге.
«Мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа с выборами», – подчеркнул Песков.
Он призвал не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая и прямо, и косвенно вовлечена в конфликт против России. По словам Пескова, сильнее ухудшить отношения стран отсутствием поздравления со стороны Путина практически невозможно. Отношения России и США находятся в исторически самой низкой точке, будущее будет зависеть от нового американского руководства.
Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Путин неоднократно повторял, что открыт к конструктивному диалогу, основанному на справедливости, равноправии и готовности учитывать озабоченности сторон. Он сохраняет этот настрой и неоднократно его подтверждал. Сейчас у администрации США настрой диаметрально противоположный.
5 сентября на пленарном заседании ВЭФ Путин заявил, что до выхода из президентской гонки американского лидера Джо Байдена Россия считала его своим фаворитом. Но Байден снял свою кандидатуру и призвал поддерживать кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис. «Мы тоже так сделаем – будем ее поддерживать», – отмечал президент России.
5 ноября в США прошли президентские выборы. Сейчас в стране идет подсчет голосов. 6 ноября Трамп в ходе выступления перед сторонниками объявил о своей победе на выборах и назвал себя 47-м президентом США. По его словам, он обеспечил себе поддержку 315 выборщиков. Трамп также заверил, что будет работать над тем, чтобы положить конец войнам.