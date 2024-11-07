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Вооруженные силы РФ взяли под контроль Кременную Балку в ДНР

Ведомости

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка Донецкой народной республики. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Взятие села осуществлено подразделениями группировок войск «Центр», отмечается в сводке. Кременная Балка находится в Покровском районе ДНР. Его население, по данным переписи 2001 г., составляет 41 человек.

В последние недели ВС РФ активно продвигаются в ДНР. 3 ноября российские военные взяли в регионе под контроль стратегически важное Вишневое. А на следующий день зачистили участок в 15 кв. км. Кроме того, были взяты села Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в ДНР. Леонидовка взята под контроль при продвижении группировки войск «Центр» в глубину обороны противника. Вместе с ним – населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка.

6 ноября российские войска взяли под контроль два населенных пункта: Антоновку и Максимовку в Донецкой народной республике, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, село было взято подразделениями «Южной» группировки, а поселок – силами войск «Восток».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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