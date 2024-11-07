Вооруженные силы РФ взяли под контроль Кременную Балку в ДНР
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль населенный пункт Кременная Балка Донецкой народной республики. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Взятие села осуществлено подразделениями группировок войск «Центр», отмечается в сводке. Кременная Балка находится в Покровском районе ДНР. Его население, по данным переписи 2001 г., составляет 41 человек.
В последние недели ВС РФ активно продвигаются в ДНР. 3 ноября российские военные взяли в регионе под контроль стратегически важное Вишневое. А на следующий день зачистили участок в 15 кв. км. Кроме того, были взяты села Леонидовка, Новоукраинка, Шахтерское в ДНР. Леонидовка взята под контроль при продвижении группировки войск «Центр» в глубину обороны противника. Вместе с ним – населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино и Измайловка.
6 ноября российские войска взяли под контроль два населенных пункта: Антоновку и Максимовку в Донецкой народной республике, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
По данным ведомства, село было взято подразделениями «Южной» группировки, а поселок – силами войск «Восток».