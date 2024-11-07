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Лавров сообщил о договоренности создать три казахских школы в России

Ведомости

В Казахстане создадут три «русские» школы, а в России – три «казахские» с обучением на этих языках, заявил по итогам визита в Астану министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ведомостей».

По словам российского министра, есть вопросы, «связанные, как выразился президент Казахстана, с созданием очагов российской культуры».

«В этом контексте мы обсуждали сегодня создание трех совместных школ в Казахстане, которые будут на русском языке предоставлять образовательные услуги. В свою очередь казахстанские друзья заинтересованы в создании таких же совместных школ в некоторых городах Российской Федерации – в Оренбурге, Омске, в Астрахани», – сказал российский министр.

По его словам, это «все очень позитивные процессы».

Россия и Казахстан также договорились создать совместную группу историков, чтобы «остудить страсти» в вопросах исторической памяти, сказал Лавров по итогам встречи с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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