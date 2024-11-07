Лавров сообщил о договоренности создать три казахских школы в России

«В этом контексте мы обсуждали сегодня создание трех совместных школ в Казахстане, которые будут на русском языке предоставлять образовательные услуги. В свою очередь казахстанские друзья заинтересованы в создании таких же совместных школ в некоторых городах Российской Федерации – в Оренбурге, Омске, в Астрахани», – сказал российский министр.