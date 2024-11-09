Россия и ЦАР отменят визовые требования для владельцев диппаспортов

9–10 ноября в Сочи проходит форум партнерства Россия – Африка. Участие в нем подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Анголы, Республики Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, Республики Конго, Демократической Республики Конго, Ливии, Исламской Республики Мавритании, Мадагаскара, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Сейшельских Островов, Того, Туниса, Уганды, Центральноафриканской Республики, Экваториальной Гвинеи, Эсватини и Эфиопии.