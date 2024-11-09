Россия и ЦАР отменят визовые требования для владельцев диппаспортов
Министры иностранных дел России и ЦАР Сергей Лавров и Сильви Байпо-Темон подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ по итогам встречи министров в рамках первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка.
Лавров и Байпо-Темон также подписали меморандум о консультациях между внешнеполитическими ведомствами стран. Стороны обсудили комплекс вопросов дальнейшего развития отношений России и ЦАР с акцентом на продвижение проектов в сферах разведки и разработки минерального сырья, сельского хозяйства, здравоохранения, подготовки кадров.
Министры также подтвердили нацеленность Москвы и Банги на углубление политического диалога и тесную координацию в ООН и иных коллективных форматах при решении глобальных и региональных проблем. Лавров выразил готовность и в дальнейшем содействовать усилиям руководства ЦАР по стабилизации обстановки в стране.
9–10 ноября в Сочи проходит форум партнерства Россия – Африка. Участие в нем подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Анголы, Республики Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, Республики Конго, Демократической Республики Конго, Ливии, Исламской Республики Мавритании, Мадагаскара, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Сейшельских Островов, Того, Туниса, Уганды, Центральноафриканской Республики, Экваториальной Гвинеи, Эсватини и Эфиопии.