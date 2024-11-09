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Россия и ЦАР отменят визовые требования для владельцев диппаспортов

Ведомости

Министры иностранных дел России и ЦАР Сергей Лавров и Сильви Байпо-Темон подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ по итогам встречи министров в рамках первой министерской конференции форума партнерства Россия – Африка.

Лавров и Байпо-Темон также подписали меморандум о консультациях между внешнеполитическими ведомствами стран. Стороны обсудили комплекс вопросов дальнейшего развития отношений России и ЦАР с акцентом на продвижение проектов в сферах разведки и разработки минерального сырья, сельского хозяйства, здравоохранения, подготовки кадров.

Министры также подтвердили нацеленность Москвы и Банги на углубление политического диалога и тесную координацию в ООН и иных коллективных форматах при решении глобальных и региональных проблем. Лавров выразил готовность и в дальнейшем содействовать усилиям руководства ЦАР по стабилизации обстановки в стране.

9–10 ноября в Сочи проходит форум партнерства Россия – Африка. Участие в нем подтвердили более 1500 человек. Среди них свыше 40 министров иностранных дел, образования и науки, цифрового развития и технологий, экономики, промышленности, здравоохранения и молодежной политики из Алжира, Анголы, Республики Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, Республики Конго, Демократической Республики Конго, Ливии, Исламской Республики Мавритании, Мадагаскара, Мали, Нигера, Нигерии, Руанды, Сейшельских Островов, Того, Туниса, Уганды, Центральноафриканской Республики, Экваториальной Гвинеи, Эсватини и Эфиопии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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