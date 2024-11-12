В Думе 12 ноября рассмотрят два проекта по защите традиционных ценностей
Инициативы по запрету на усыновление или опекунство для граждан государств, где разрешена смена пола, и запрету пропаганды идеологии чайлдфри рассмотрят в Госдуме 12 ноября. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Володин подчеркнул, что «политика Запада в отношении детей губительна». Он пояснил, что в Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола, еще в восьми странах установлен минимальный порог с 12 лет, еще в одной стране – с 16 лет.
«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», – подчеркнул председатель Госдумы.
Для защиты россиян от пропаганды отказа от деторождения, считает Володин, нужно ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого планируется внести дополнения в шесть действующих законов, предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ
«Эти законопроекты призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность. Необходимо делать все, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности», – резюмировал Володин.
18 октября депутаты Госдумы в первом чтении поддержали два законопроекта, направленных на запрет пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри). Первый касается внесения поправок в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты. Документ предлагает установить защиту от распространения пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Вторая инициатива предусматривает введение в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. За пропаганду чайлдфри предлагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.