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В Думе 12 ноября рассмотрят два проекта по защите традиционных ценностей

Ведомости

Инициативы по запрету на усыновление или опекунство для граждан государств, где разрешена смена пола, и запрету пропаганды идеологии чайлдфри рассмотрят в Госдуме 12 ноября. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Володин подчеркнул, что «политика Запада в отношении детей губительна». Он пояснил, что в Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Италии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении, Швейцарии отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола, еще в восьми странах установлен минимальный порог с 12 лет, еще в одной стране – с 16 лет.

«Крайне важно исключить любое посягательство на возможное изменение пола любым способом при усыновлении за рубеж», – подчеркнул председатель Госдумы.

Для защиты россиян от пропаганды отказа от деторождения, считает Володин, нужно ограничить распространение деструктивного контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе. Для этого планируется внести дополнения в шесть действующих законов, предусматривающих запрет пропаганды педофилии, ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), смены пола.

«Эти законопроекты призваны защитить людей, обеспечить охрану их здоровья и безопасность. Необходимо делать все, чтобы новые поколения наших граждан росли ориентированными на традиционные семейные ценности», – резюмировал Володин.

18 октября депутаты Госдумы в первом чтении поддержали два законопроекта, направленных на запрет пропаганды отказа от деторождения (чайлдфри). Первый касается внесения поправок в ст. 10.6 и 15.1 закона об информации и отдельные законодательные акты. Документ предлагает установить защиту от распространения пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. Вторая инициатива предусматривает введение в ст. 6.21 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ответственности для сторонников чайлдфри по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. За пропаганду чайлдфри предлагаются следующие штрафы: до 400 000 руб. – для физических лиц, до 800 000 руб. – для должностных лиц и до 5 млн руб. – для юридических лиц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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