Минэк назвал барьер для взаимного признания углеродных единиц между странами

Согласно материалам к федеральному проекту «Низкоуглеродное развитие», Минэкономразвития предлагает скорректировать планы по сокращению выбросов парниковых газов. В базовом сценарии планируется установить цель по сокращению нетто-выбросов СО2 до 1,483 млрд т к 2030 г. Это на 11% ниже, чем установлено стратегией низкоуглеродного развития, утвержденной кабмином в 2021 г. (1,673 млрд т). В консервативном сценарии федпроекта цель предлагается установить на уровне 1,718 млрд т к 2030 г., писали «Ведомости».