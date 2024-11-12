Минэк назвал барьер для взаимного признания углеродных единиц между странами
Главным барьером для взаимного признания углеродных единиц между странами является Евросоюз (ЕС), который не хочет делать коллективное соглашение по углеродным единицам, поскольку оно ударит по их цене на европейской территории. Об этом заявил партнеру Kept Игорю Коротецкому министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«Мы двигаемся в этом направлении, но пока не очень получается - не только у нас, но и у других стран. Главный барьер создает ЕС», – отметил Решетников.
По его словам, европейцы хотят получать 75–100 евро за углеродную единицу, в то время как реальная углеродная единица стоит ориентировочно $7–15. Когда российская сторона в двустороннем порядке договорится с партнерами о возможности взаимозачетов и откроется воронка предложения, цена снизится.
Согласно материалам к федеральному проекту «Низкоуглеродное развитие», Минэкономразвития предлагает скорректировать планы по сокращению выбросов парниковых газов. В базовом сценарии планируется установить цель по сокращению нетто-выбросов СО2 до 1,483 млрд т к 2030 г. Это на 11% ниже, чем установлено стратегией низкоуглеродного развития, утвержденной кабмином в 2021 г. (1,673 млрд т). В консервативном сценарии федпроекта цель предлагается установить на уровне 1,718 млрд т к 2030 г., писали «Ведомости».