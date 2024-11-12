Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Минэк назвал барьер для взаимного признания углеродных единиц между странами

Ведомости

Главным барьером для взаимного признания углеродных единиц между странами является Евросоюз (ЕС), который не хочет делать коллективное соглашение по углеродным единицам, поскольку оно ударит по их цене на европейской территории. Об этом заявил партнеру Kept Игорю Коротецкому министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Мы двигаемся в этом направлении, но пока не очень получается - не только у нас, но и у других стран. Главный барьер создает ЕС», – отметил Решетников.

По его словам, европейцы хотят получать 75–100 евро за углеродную единицу, в то время как реальная углеродная единица стоит ориентировочно $7–15. Когда российская сторона в двустороннем порядке договорится с партнерами о возможности взаимозачетов и откроется воронка предложения, цена снизится.

Согласно материалам к федеральному проекту «Низкоуглеродное развитие», Минэкономразвития предлагает скорректировать планы по сокращению выбросов парниковых газов. В базовом сценарии планируется установить цель по сокращению нетто-выбросов СО2 до 1,483 млрд т к 2030 г. Это на 11% ниже, чем установлено стратегией низкоуглеродного развития, утвержденной кабмином в 2021 г. (1,673 млрд т). В консервативном сценарии федпроекта цель предлагается установить на уровне 1,718 млрд т к 2030 г., писали «Ведомости».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных