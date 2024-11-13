Дума приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества
Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о привлечении граждан, участвующих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за утрату или приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества. Документ опубликован в думской электронной базе.
Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2023 г. Авторами инициативы являются глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его заместитель Андрей Красов, а также председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (все от «Единой России»).
«Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, наравне с военнослужащими Вооруженных сил РФ участвуют в боевых действиях. Вместе с тем какая-либо материальная ответственность за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач, у [этих] граждан отсутствует», – говорится в пояснительной записке.
Принятый Госдумой закон такую ответственность теперь устанавливает. Предполагается, что причиненный ущерб будет удерживаться из денежного содержания добровольцев. Закон теперь должен рассмотреть Совет Федерации.
В ноябре 2023 г. группа депутатов во главе с Картаполовым также внесла в Госдуму РФ законопроект, который предусматривает распространение уголовной ответственности на добровольцев за преступления против военной службы. Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что добровольцы обеспечены военной техникой и вооружением, но вместе с тем ответственность за отказ от выполнения приказов, самовольное оставление службы, сдачу в плен и другие правонарушения – отсутствует. Пока законопроект прошел стадию принятия в первом чтении.