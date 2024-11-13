Дума приняла закон об ответственности добровольцев за порчу военного имущества

В ноябре 2023 г. группа депутатов во главе с Картаполовым также внесла в Госдуму РФ законопроект, который предусматривает распространение уголовной ответственности на добровольцев за преступления против военной службы. Поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В пояснительной записке авторы инициативы указывают, что добровольцы обеспечены военной техникой и вооружением, но вместе с тем ответственность за отказ от выполнения приказов, самовольное оставление службы, сдачу в плен и другие правонарушения – отсутствует. Пока законопроект прошел стадию принятия в первом чтении.