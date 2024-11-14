Российские силы взяли под контроль село Вознесенка в ДНР

Украинские власти обвинили в повреждении Россию, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что ВСУ затопили собственные позиции вблизи Курахово в результате подрыва дамбы Киевом. По данным агентства, в результате погибли как минимум 10 солдат ВСУ. Украинский журналист Андрей Цаплиенко также заявлял, что подрыв дамбы могли совершить украинские силы во избежание окружения.