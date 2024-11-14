Российские силы взяли под контроль село Вознесенка в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вознесенка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Село Вознесенка находится в 8 км севернее города Курахово, где 11 ноября произошло повреждение плотины Кураховского водохранилища.
Украинские власти обвинили в повреждении Россию, ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах писал, что ВСУ затопили собственные позиции вблизи Курахово в результате подрыва дамбы Киевом. По данным агентства, в результате погибли как минимум 10 солдат ВСУ. Украинский журналист Андрей Цаплиенко также заявлял, что подрыв дамбы могли совершить украинские силы во избежание окружения.
4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над всеми дорогами, ведущими в сторону Курахово Покровского района Донецкой области. 10 ноября ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Волченка, который находится в 4 км от Курахово.