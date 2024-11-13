ТАСС: ВСУ затопили собственные позиции вблизи Курахово

4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над всеми дорогами, ведущими в сторону Курахово Покровского района Донецкой области. 10 ноября ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Волченка, который находится в 4 км от Курахово. Днем 11 ноября украинское издание «Страна» сообщило, что Терновская дамба на Кураховском водохранилище подорвана, вода заливает прилегающие села. Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что подрыв дамбы могли совершить украинские силы во избежание окружения. В тот же день назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил, что дамба повреждена и потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей.