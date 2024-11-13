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ТАСС: ВСУ затопили собственные позиции вблизи Курахово

Ведомости

Как минимум 10 солдат ВСУ погибли в результате подрыва Киевом дамбы Кураховского водохранилища. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации источников агентства, затопленными оказались ближайшие к дамбе позиции ВСУ. Он добавил, что вода затопила подвалы, где, предположительно, могли укрываться мирные жители ближайших к Курахово населенных пунктов.

4 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над всеми дорогами, ведущими в сторону Курахово Покровского района Донецкой области. 10 ноября ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Волченка, который находится в 4 км от Курахово. Днем 11 ноября украинское издание «Страна» сообщило, что Терновская дамба на Кураховском водохранилище подорвана, вода заливает прилегающие села. Украинский журналист Андрей Цаплиенко заявил, что подрыв дамбы могли совершить украинские силы во избежание окружения. В тот же день назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подтвердил, что дамба повреждена и потенциально несет угрозу жителям населенных пунктов на реке Волчьей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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